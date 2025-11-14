خروقاتٌ متواصلة.. شهيدة في قصف الاحتلال شمالي قطاع غزّة

في اليوم الـ35 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أغارت طائرات الاحتلال على شرقي خان يونس، وأطلقت مدرعاته نيرانها بكثافة باتجاه شارع الرشيد جنوب مواصي مدينة رفح.

واستشهدت مواطنة فلسطينية، صباح يوم الجمعة، بنيران الاحتلال في منطقة العطاطرة شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن طيران الاحتلال شن غارات داخل الخط الأصفر جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها داخل الخط الأصفر شرقي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ونفذ الاحتلال سلسلة غارات جوية وقصفًا مدفعيًا وإطلاقً للنار شرقي قطاع غزة.

ووفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن الاحتلال ارتكب أكثر من (282) خرقًا، أسفر عن استشهاد (242) مدنيًا، وإصابة (620) آخرين، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

المصدر / فلسطين اون لاين