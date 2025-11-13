فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهيدان برصاص الاحتلال قرب بيت أمر شمال الخليل

هآرتس: نحو 100 فلسطيني من غزة عالقون داخل طائرة في جنوب أفريقيا

فوق ركام بيتهما بغزَّة... شابَّان يبدأن "حياة جديدة "في " خيمة صمود"

الاحتلال يتدرّب على استهداف تجمعات فلسطينية وأردنية بالتزامن

غزّة.. الأونروا: 282 ألف منزل مدمر والنازحون يستقبلون الشتاء في خيام

محكمة الاحتلال تصادق على تهجير قرية فلسطينيَّة لتوسيع "ديمونا"

ما علاقة السعودية في حادث سقوط الطائرة التركية؟

"هند رجب" تلاحق جنديًا "إسرائيليًا" أمام القضاء القبرصي

القسَّام تعلن العثور على جثة أسير "إسرائيلي" في خانيونس

خروقاتٌ متواصلة.. غاراتٌ "إسرائيلية" على بيت لاهيا وخانيونس ونسفٌ للمباني شرق غزَّة

شهيدان برصاص الاحتلال قرب بيت أمر شمال الخليل

13 نوفمبر 2025 . الساعة 17:46 بتوقيت القدس
...
شهيدان برصاص الاحتلال قرب بيت أمر شمال الخليل
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

استشهد شابان مساء اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر صحافية فلسطينية، أن الشهيدين هما الشابان محمد محمود أبو عياش وبلال بهاء بعران، فيما زعم جيش الاحتلال أن الشهيدين "كانا في طريقهما لتنفيذ عملية في "غوش عتصيون’".

وبحسب تقارير عبرية، فإن "جنودا من الكتيبة 636 نصبوا كمينا" وقتلوا فلسطينيين "بعد اقترابهما من القوات وبحوزتهما زجاجات حارقة من دون تسجيل إصابات بين الجنود".

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام الجاري إلى 238 شهيدا، بينهم 43 طفلا و6 نساء.

photo_2025-11-13_18-03-20.jpg
 

photo_2025-11-13_17-42-37.jpg

#الخليل #الضفة #بيت أمر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة