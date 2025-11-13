شهيدان برصاص الاحتلال قرب بيت أمر شمال الخليل

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

استشهد شابان مساء اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر صحافية فلسطينية، أن الشهيدين هما الشابان محمد محمود أبو عياش وبلال بهاء بعران، فيما زعم جيش الاحتلال أن الشهيدين "كانا في طريقهما لتنفيذ عملية في "غوش عتصيون’".

وبحسب تقارير عبرية، فإن "جنودا من الكتيبة 636 نصبوا كمينا" وقتلوا فلسطينيين "بعد اقترابهما من القوات وبحوزتهما زجاجات حارقة من دون تسجيل إصابات بين الجنود".

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام الجاري إلى 238 شهيدا، بينهم 43 طفلا و6 نساء.



