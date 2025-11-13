"هند رجب" تلاحق جنديًا "إسرائيليًا" أمام القضاء القبرصي

متابعة/ فلسطين أون لاين

قدّمت مؤسسة "هند رجب" شكوى قانونية رسمية إلى السلطات القبرصية تطالب باعتقال الجندي "الإسرائيلي" شارون داويت، الرقيب في كتيبة المشاة 424 "شاكيد/اللواء" التابعة لجفعاتي، بتهم تتعلق بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة.

وبحسب المؤسسة، فقد قُدّمت الشكوى بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 عبر المحامية نيكوليتا خالاسيدو، استنادًا إلى ملف توثيقي يكشف تورط داويت في إساءة معاملة معتقلين فلسطينيين وإهانتهم، من بينهم صورة موثقة يُظهر فيها متباهياً وهو يقف فوق رجل فلسطيني عارٍ، معصوب العينين ومكبل اليدين خلال العدوان على غزة.

وتضمّن الملف تفاصيل موسعة عن خدمة داويت في لواء جعفاتي بين ديسمبر/كانون الأول 2023 وسبتمبر/أيلول 2024، ودوره المباشر في عمليات ممنهجة شملت التعذيب وتدمير الممتلكات المدنية والتهجير القسري والإذلال النفسي، مؤكدة أن هذه الممارسات تندرج ضمن جرائم حرب وإبادة جماعية تستوجب الملاحقة الدولية.

وأضافت المؤسسة أن الشكوى قُدّمت بتاريخ 11 نوفمبر 2025 مشيرة إلى أنها تستند إلى تقرير توثيقي مفصل يُظهر تورط داويت في إساءة معاملة معتقلين فلسطينيين خلال العمليات العسكرية

وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين أمام القضاء الدولي

ولفتت إلى أن السلطات القبرصية مطالبة بالتحرك الفوري وفقاً للاتفاقيات الدولية التي تتيح لها اعتقال المتهمين بارتكاب جرائم حرب على أراضيها

وذكرت المؤسسة أنها ستواصل جهودها القانونية والحقوقية لمحاسبة كل من تورط في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني دون استثناء.

والشهر الماضي، قدمت مؤسسة هند رجب الحقوقية الدولية شكوى جنائية إلى السلطات اليونانية ضد جندي إسرائيلي موجود حالياً في البلاد، شارك في جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة.

وقالت المؤسسة في بيان، مساء الجمعة، على موقعها الإلكتروني، إنها قدمت الشكوى إلى المدعي العام للمحكمة الابتدائية في أثينا ضد ناؤور شلومو دادون، وهو جندي في الكتيبة 432 (تسابار) التابعة للواء المشاة غفعاتي.

وتستند الشكوى "إلى تقرير استقصائي من 70 صفحة أعدته المؤسسة، يوثّق وجود دادون في غزة، والدور المباشر لوحدته في تدمير البنية التحتية المدنية، واحتفاءه العلني بهذه الأفعال عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، وفق البيان.

وقالت المؤسسة إن الجندي دادون خدم في غزة من أغسطس/ آب 2024 إلى أغسطس 2025 على الأقل، وشارك ضمن كتيبته "في حملة عسكرية سوّت أحياءً في رفح (جنوب) وجباليا (شمال) بالأرض، وشرّدت عشرات الآلاف، ودمّرت مدارس ومنازل وبنى تحتية عامة".

وأوضحت أن بحوزتها أدلة منظمة وموثقة على مشاركة الجندي في إحراق وهدم مناطق مدنية، وكذلك على مشاركته في إحراق مدرسة كانت تؤوي مدنيين نازحين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأضافت أنه ضمن الأدلة، منشورات للجندي على منصة إنستغرام "تُمجّد الدمار، وتلتقط صوراً أثناء شواء الطعام في منطقة محاصرة وسط مجاعة جماعية".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، رفعت مؤسسة هند رجب شكوى مماثلة في اليونان ضد الجندي يئير أوحانا، وهو ضابط من الكتيبة 432. وقد أُحيلت هذه الشكوى رسمياً إلى إدارة التحقيقات الأولية في محكمة كورفو الابتدائية، في سابقة من نوعها باليونان، وفق بيان المؤسسة.

وتأسست "مؤسسة هند رجب" في فبراير/ شباط 2024، وتُعنى بملاحقة عسكريين ومسؤولين إسرائيليين متورطين بجرائم حرب عبر دعاوى قضائية أمام محاكم دولية ووطنية. وتحمل المؤسسة اسم طفلة فلسطينية (5 أعوام) قتلها جيش الاحتلال مع ستة من أقاربها في قصف على جنوب غرب مدينة غزة يوم 29 يناير/كانون الثاني 2024.