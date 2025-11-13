"القسام" و"سرايا القدس" تسلمان جثة أسير "إسرائيلي" عُثر عليها جنوب غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

سلّمت كتائب القسام وسرايا القدس جثة أسير "إسرائيلي"، مساء اليوم الخميس، عُثر عليها شمال مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال.

وقالت القسام، في بيان صحافي، "في إطار #صفقة_طوفان_الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم سرايا القدس وكتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها اليوم في منطقة موراج شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة".

وبذلك تكون المقاومة قد سلمت منذ بدء سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 27 آخرين من أصل 28.

إلا أن الاحتلال يدعي أن أحد الرفات التي تسلمه لا يعود لأي من أسراه، وأن رفاتا آخر لم يكن جديدا بل بقايا لأسير سبق أن انتشل رفاته.

وتتواصل لليوم الثاني على التوالي عملية البحث التي يقودها فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر برفقة عناصر من كتائب القسام داخل المنطقة الصفراء جنوب شرقي مدينة غزة، وذلك في إطار جهود انتشال جثامين أسرى إسرائيليين.

وتجري عمليات البحث في مناطق مدمرة بالكامل بفعل القصف وسط صعوبات كبيرة تواجه الفرق الميدانية نتيجة الدمار الكبير في المنطقة، كما تتم عمليات الاستخراج وسط أخطار كبيرة، بما فيها الذخائر غير المنفجرة وغياب المختبرات المحلية لتحليل الحمض النووي، وهو ما يعقّد تأكيد هوية الجثث قبل تسليمها.

في المقابل، يوجد نحو 9500 شهيد فلسطيني لا تزال جثامينهم تحت أنقاض حرب الإبادة الإسرائيلية، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي باستمرار خروقاته التي أسفرت عن استشهاد 245، ونحو 614 مصابا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة.