أسماء أوائل الفرع العلمي من طلبة توجيهي 2007 في قطاع غزة

نشرت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، يوم الخميس، 13 نوفمبر 2025، أسماء العشر الأوائل للفرع العلمي من طلبة توجيهي 2007 في قطاع غزة.

أسماء الأوائل في الثانوية العامة بالفرع العلمي في قطاع غزة:



- سارة مروان عبد الرحمن الدحدوح 99,6 مديرية الوسطى.

- إبراهيم سامي خليل شعث 99,4 مديرية خانيونس.

- سارة جميل جمعة البهنساوي 99,4 مديرية غرب غزة

- عبد الرحمن مصطفى خليل العنابي 99,4 مديرية شرق خانيونس.

- محمود أحمد أيمن شاهين 99,4 مديرية الوسطى

- محمود صلاح إبراهيم أبو شاويش 99,4 مديرية الوسطى

- مصطفى أحمد مصطفى جبر 99,4 مديرية رفح

- منة الله إسماعيل حسن البياري 99,4 مديرية شمال غزة

- ندى أحمد مصباح مطر 99,4 مديرية الوسطى

- نسرين إسماعيل محمود مقداد 99,4 مديرية الوسطى

- نسمة إياد أحمد النبيه 99,4 مديرية شرق غزة

- نوران هاني حسين أبو عودة 99,4 مديرية الوسطى

- هيا رائد محمد الدعالسة 99,4 مديرية خانيونس

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2025 (وملحق 2024)

الخطوات:

1. كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص.

2. اختيار العام: مواليد 2006 → عام 2024، ومواليد 2007 → عام 2025.

3. اختيار الدورة الأولى (التأكيد على عملية اختيار الدورة) من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وتأتي النتائج وسط ترقب كبير بين الطلاب وأولياء الأمور في قطاع غزة بعد عامين من الحرب المتواصلة والدمار الذي طال المدارس والمرافق التعليمية، لتشكل لحظة حاسمة تعكس صمود الطلاب في مواجهة الظروف الصعبة.

المصدر / فلسطين أون لاين