"غزة جزء من فلسطين وينبغي أن تظل وتُعامل كذلك"

فيدان: "حماس" أظهرت إرادة واضحة لاتخاذ خطوات بنَّاءة في اتفاق وقف إطلاق النار

13 نوفمبر 2025 . الساعة 08:25 بتوقيت القدس
...
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن غزة جزء من فلسطين وينبغي أن تظل وتُعامل كذلك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية التركي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في العاصمة أنقرة، أمس الأربعاء، عقب الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشترك بين البلدين.

وأوضح فيدان، أنه بحث مع عبد العاطي، الأوضاع الأخيرة في غزة، حيث أكد أن حركة حماس، تُظهر أنها تمتلك الإرادة لاتخاذ خطوات بناءة لضمان استمرار وقف إطلاق النار، وأنه ينبغي أن يكون لدى الجانب "الإسرائيلي" النهج ذاته.

وجدد دعوته "لإسرائيل" لإزالة كافة العوائق أمام فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما تقدم فيدان، بالشكر إلى مصر جراء جهودها بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وخاصة المساعدات التركية.

وأشار إلى أن سفينة تركية انطلقت اليوم (الأربعاء) من ميناء مرسين (جنوبي تركيا) باتجاه ميناء العريش المصري، وعلى متنها 810 أطنان من المساعدات الإنسانية.

وأضاف فيدان، أن تركيا ستسخر كل إمكاناتها لإنشاء مناطق إيواء مؤقتة في غزة، والمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار.

وأكد أن تركيا ستقدم الدعم للمؤتمر الدولي المرتقب حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، الذي ستستضيفه مصر قريبا.

ولفت فيدان، إلى استمرار العمل من أجل إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن الترتيبات الإدارية والأمنية في غزة.

وأكد فيدان، أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتذكر أن إدارة الفلسطينيين لأراضيهم أساسي، قائلا "غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين، ويجب أن تظل كذلك وتُعامل على هذا الأساس".

المصدر / وكالات
#حماس #وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #وزير الخارجية التركي #الإباد الجماعية

