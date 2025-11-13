لاعبو كرة قدم بارزون يطالبون باستبعاد "إسرائيل" من كرة القدم الأوروبية

طلب لاعبو قدم م بارزون وجماعات حقوق إنسان من رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر سيفرين، استبعاد فوري لـ"إسرائيل" من كرة القدم الأوروبية.

وأعدّت رسالة منظمة "غيم أوفر إسرائيل"، ونشرتها الأربعاء على حسابها في منصة "إنستغرام".

وحظيت الرسالة بدعم عدة مؤسسات منها مجموعة "رياضيون من أجل السلام" و"محكمة غزة" ومؤسسة "هند رجب".

ووقَّع على الرسالة أكثر من 70 لاعبًا أبرزهم، النجم السابق للمنتخب الفرنسي بول بوغبا، واللاعب المغربي حكيم زياش، واللاعب الإسباني أداما تراوري، والمهاجم الهولندي أنور الغازي.

وبدأت الرسالة بعبارة: "كرة القدم ليست ملكًا لأحد. بل بالأحرى، هي ملك للجميع، لأنها جزء من تراثنا".

وأعربت عن "القلق العميق إزاء فشل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في اتخاذ إجراء أخلاقي لاستبعاد إسرائيل من كرة القدم الأوروبية".

وأشارت الرسالة إلى أن التسامح الحالي مع "إسرائيل" في كرة القدم الأوروبية، يهدد بتدمير روح وجوهر هذه الرياضة.

وأضافت: "أمر ملح أن يلتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وأن يطرد "إسرائيل" فورًا من كرة القدم الأوروبية، لا ينبغي لأي أرضية مشتركة، أو منصة، أو ساحة في المجتمع المدني الدولي أن تُرحب بنظام يرتكب الإبادة الجماعية والفصل العنصري وجرائم أخرى ضد الإنسانية".

وأكدت الرسالة أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "سهل انتهاكات "إسرائيل" من خلال السماح للفرق "الإسرائيلية" بالمشاركة في البطولات الدولية وتمويلها"، ودعت إلى حظر "إسرائيل" على الفور.

المصدر / وكالات