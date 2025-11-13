فلسطين أون لاين

"تعرَّف على نتيجتك الآن"

الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2007 "توجيهي غزة " (رابط الاستعلام)

13 نوفمبر 2025 . الساعة 07:13 بتوقيت القدس
واجهة توضح آلية الحصول على نتائج الثانوية العامة "توجيهي غزة 2007"

تنطلق صباح اليوم الخميس عمليات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة (توجيهي) لطلبة قطاع غزة، لمواليد 2007 لعام 2025 وملحق 2006 لعام 2024، عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2025 (وملحق 2024)
الخطوات:

1. كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص. 

2. اختيار العام: مواليد 2006 → عام 2024، ومواليد 2007 → عام 2025. 

3. اختيار الدورة الأولى (التأكيد على عملية اختيار الدورة) من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وتأتي النتائج وسط ترقب كبير بين الطلاب وأولياء الأمور في قطاع غزة بعد عامين من الحرب المتواصلة والدمار الذي طال المدارس والمرافق التعليمية، لتشكل لحظة حاسمة تعكس صمود الطلاب في مواجهة الظروف الصعبة.

