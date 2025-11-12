فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 4 أسرى من قطاع غزَّة

انتحار ضابط "إسرائيلي" حرقًا

خروقات متواصلة.. شهيد في غارات "إسرائيلية" ونسف لمنازل شمال غزة والجنوب

حين انتصر المشرط على الحرب: حكاية دفعة الطِّبِّ في غزَّة

البرش يطالب بتحقيق دوليّ للكشف عن جرائم الاحتلال بحقِّ الشُّهداء

"الصواريخ فوق بازان"... إيران تنتج فيلمًا وثائقيًا باللغة العبرية

مرض نادر وجوع قاتل... حكاية الطِّفل حسام الَّذي ينتظر الحياة من بوَّابة مغلقة

انطلاق القمة الإنسانية الدولية من أجل غزة في إسطنبول

صور الأقمار الصناعية تظهر: محو أحياء كاملة في غزة بعد الهدنة

السلطة بصدد تسليم فلسطينيّ لفرنسا.. ما قصة هشام حرب؟

بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 4 أسرى من قطاع غزَّة

12 نوفمبر 2025 . الساعة 18:47 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرج جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، عن 4 أسرى من قطاع غزة بعد شهور من اعتقالهم في سجون يعانون فيها من سوء التغذية والتعذيب الجسدي الشديد.

وقال مكتب الأسرى، في منشور على "تلغرام": "وصول 4 أسرى لمستشفى شهداء الأقصى بمدنية دير البلح وسط قطاع غزة، بعد أن أفرج عنهم الاحتلال".

ولا يزال يقبع في بسجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد من المعتقلين، وفقا لمنظمات حقوقية وفلسطينية.

  • أسماء الأسرى المحررين، الذين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، هم:
  1. - أحمد نافد إسماعيل بركة (29 عامًا) – من سكان شرق خانيونس، اعتُقل من خانيونس.
  2. - عرفات عودة محمود شمالي (32 عامًا) – من سكان الشجاعية، اعتُقل عبر معبر كرم شالوم.
  3. - شادي إبراهيم سلمان أبو عمرة (31 عامًا) – من سكان الشجاعية، اعتُقل من رفح.
  4. - عِمران محمود محمد الخريبي (23 عامًا) – من سكان خانيونس، اعتُقل من منطقة الطينة
  5. photo_2025-11-12_20-25-24.jpg
     
#قطاع غزة #غزة #الأسرى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة