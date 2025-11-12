خروقات متواصلة.. شهيد في غارات "إسرائيلية" ونسف لمنازل شمال غزة والجنوب

في اليوم الـ33 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" القصف الجوي والمدفعي لعدة مناطق في قطاع غزة، بالتزامن مع نسف لمنازل المواطنين، فيما لا يزال يواصل خرقه للبروتوكول الإنساني للاتفاق، ومفاقمة الأزمة الإنسانية والمعاناة لأهالي القطاع.

وفي أحدث التطورات، استشهد شاب برصاص قناص إسرائيلي، عصر اليوم الأربعاء، في جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب أحمد حسن نعيم التلي (30 عامًا)، استشهد عقب إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا، تزامن ذلك مع عمليات نسف جديدة في المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية، يوم الأربعاء، إن طائرات حربية "إسرائيلية" شنت 3 غارات على شمال شرقي بلدة بيت لاهيا داخل مناطق الخط الأصفر في قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه مناطق شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما نفّذ الاحتلال عملية نسف شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ووفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي، ارتكب الاحتلال 282 خرقًا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أسفرت عن استشهاد 242 مدنيًا وإصابة 620 آخرين، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

كما نفذ الاحتلال 88 عملية إطلاق نار استهدفت المدنيين بشكل مباشر، و12 عملية توغل لآلياته داخل الأحياء السكنية متجاوزًا ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، إلى جانب 124 عملية قصف واستهداف، و52 عملية نسف لمبانٍ مدنية، فضلًا عن اعتقال 23 مواطنًا في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ومن جهتها، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال مروعة بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استمرار سقوط ضحايا يوميًا برصاص "الجيش الإسرائيلي"، خصوصًا قرب "الخط الأصفر"، وسط قيود مشددة على دخول المساعدات.

وأوضحت كارولين سيغوين، منسقة الطوارئ في المنظمة، أن الكثير من الفلسطينيين يخاطرون بحياتهم بالعودة لتفقد منازلهم، بينما تقع مستشفيات رئيسية ضمن مناطق يسيطر عليها الجيش، ما يعقّد الوصول إلى الرعاية الطبية.

يُذكر أنه في 9 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مرحلي بين الاحتلال "الإسرائيلي" وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إثر مفاوضات غير مباشرة في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.

