يسرائيل كاتس يقرِّر إغلاق إذاعة جيش الاحتلال.. "تسريباتٌ تكشف الأسباب"

12 نوفمبر 2025 . الساعة 09:23 بتوقيت القدس
شعار إذاعة جيش الاحتلال

أعلن وزير الحرب في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس إغلاق إذاعة الجيش "الإسرائيلي" مطلع آذار/مارس المقبل.

وذكرت مصادر عبرية، أنَّ كاتس قرّر إغلاق إذاعة الجيش "الإسرائيلي" مطلع مارس المقبل، فيما قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” خلال الأيام الماضية أن اللجنة الاستشارية المكلفة بفحص أنشطة محطة إذاعة جيش  الاحتلال "الإسرائيلي" "جالي تساهال" قدمت  توصياتها إلى كاتس، وشملت التوصيات إغلاق المحطة بالكامل، أو إغلاق قسم الشؤون الجارية، وجعلها مقرًا للجنود. 

وأوضحت الصحيفة، أن السبب وراء طلب الإغلاق كونها تمثلًا عبئا اقتصاديا على الميزانية.

وفي مارس الماضي، قال وزير الاتصالات "الإسرائيلي" شلومو كرعي، إنه دعا وزير الحرب كاتس لإغلاق إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، "لأنها أصبحت منصة سياسية تنتقد جنودنا".

 وتعتبر إذاعة "الجيش الإسرائيلي" "غالي تساهال"، شبكة إذاعية "إسرائيلية" يديرها "الجيش الإسرائيلي"،  تبث المحطة الأخبار والموسيقى وتقارير المرور والبرامج التعليمية "الإسرائيلية"، بالإضافة إلى مجلات ترفيهية وأخبار عسكرية للجنود.

وتحتوي الشبكة على محطة رئيسية واحدة وفرع  يبث بشكل أساسي باللغة الإنجليزية والعبرية، الموسيقى وتقارير المرور على مدار 24 ساعة في اليوم باللغة العبرية.

 ويضم الطاقم كلًا من الجنود والمستوطنين، وحتى ديسمبر 2013، كانت تبث عبر الموجات القصيرة إلى أوروبا، ولا يزال هناك بث مباشر على الإنترنت. وبعد اندلاع الحرب على غزة في عام 2023، بدأت في استخدام الترددات السابقة 1287 كيلو هرتز و945 كيلو هرتز للوصول إلى الملاجئ والمناطق الأخرى في "إسرائيل". 

 

