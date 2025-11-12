الأب مانويل مسلم يرُّد على من "يطعنون المقاومة في ظهرها"

فلسطين أون لاين

12 نوفمبر 2025 . الساعة 08:18 بتوقيت القدس
الأب مانويل مسلم راعي كنيسة اللاتين في غزة سابقًا وعضو الهيئة المسيحية الإسلامية لنصرة المقدسات

وجَّه الأب مانويل مسلم، راعي كنيسة اللاتين في غزة سابقًا وعضو الهيئة المسيحية الإسلامية لنصرة المقدسات، انتقادات حادة لمن وصفهم بأنهم “يطعنون المقاومة في ظهرها”، ويحملونها مسؤولية الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة، وشدد على الحق في المقاومة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

وعُرف الأب مانويل بمقاومته للاحتلال ودفاعه المستميت عن القدس وعن المقاومة الفلسطينية، كما عُرف بمطالباته المتكررة بإنهاء الانقسام والوحدة في مواجهة الاحتلال "الإسرائيلي"، وهو صاحب الجملة المشهورة “إن هدموا مساجدكم ارفعوا الأذان من كنائسنا”، قالها أثناء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة عام 2014.

وقال مسلم في منشور على فيسبوك “كلما قامت "إسرائيل" بمجزرة وحشية في غزة وقصفت مطْعَما أو مدرسة أو خيام لاجئين أو مشفى وسقط عشرات القتلى المدنيين بادر بعضهم وركّب على الحادث سِنانا ليطعن المقاومة في ظهرها، ناعقا أنتم السبب في هذه الكارثة”.

وقال ردًا على من يهاجمون المقاومة “خسئت إسرائيل المتوحشة، وخسئ كل متهاون أو معتكف أو مستكين عن وقف الغول الإسرائيلي وتحجيمه”.

ومضى قائلا “حُلْمُنا أن نتحرر. ولن يحرِّرَنا غير مقاومتنا المسلحة.. لا مقاومة شعبية ولا تنسيقا أمنيا ولا اعترافا بإسرائيل”.

وأكد الأب مانويل أن “ما قامت وتقوم به المقاومة حق للشعوب المحتلة.. هكذا فعلت الشعوب الحرة الكريمة قبلنا وهكذا دفعت آلاف الشهداء مثلنا”.

وأشار إلى أنه “منذ السابع من أكتوبر بدأ وجه العالم يتغيروأخذ يبتسم لنا ويكشّر في وجه "إسرائيل" وتغيرت سٍحْنَة الشعوب فأخذت تعترف بحقنا وتتهم "إسرائيل" بجرائم حرب وضد الإنسانية وإبادة لشعبنا وبدأت مسيرة التحرير”.

وختم مسلم منشوره بقوله “قد أكون أحلم الآن ولكني سأستيقظ على حقيقة. أما المستيقظ الآن، الذي يرى ما أقوله مستحيلا، فسيبقى مستيقظًا تحت عبودية الاحتلال حتى يرى باطل "إسرائيل" حين يأتي وعد الله ووعد الآخرة ووعد غزة”.

وخلّف العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 69 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، ونحو 170 ألف جريح، ودمارا هائلا في مساكن القطاع وبنيته الأساسية.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #المقاومة في غزة #الأب مانويل مسلم #طوفان الأقصى

