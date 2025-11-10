فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"إسرائيل" تطلق حملة لـ"غسيل الأدمغة" الأمريكية بعد حرب غزة

بعد مرور شهر... حماس توثِّق بالأرقام خروقات الاحتلال لاتِّفاق وقف إطلاق النَّار

أبو سلمية لـ"فلسطين": الوضع الصحي في غزة يراوح مكانه ويحصد ضحايا جُدُدًا يوميًّا

إلى أين تتَّجه المشاورات حول مقاتلي القسَّام في رفح؟

"اغتصاب وتعذيب وحشيّ"... أسير محرِّر يكشف شهادةً صادمة من "سديه تيمان"

منظمة: بؤرة استيطانية جديدة تهدد بتهجير التجمعات البدوية شرق القدس

مطالبات بتحسين جودة الخبز المقدَّم في غزَّة ضمن مساعدات "الأغذية العالميِّ"

ارتفاع التضخم في مصر خلال أكتوبر مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود

تقارير غربية: إيران تستعد لإطلاق ألفي صاروخ نحو "إسرائيل"

الصحة بغزَّة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعيَّة إلى 69 ألفًا و179

منظمة: بؤرة استيطانية جديدة تهدد بتهجير التجمعات البدوية شرق القدس

10 نوفمبر 2025 . الساعة 15:14 بتوقيت القدس
...
الاستيلاء على التجمعات البدوية شرقي القدس ازدادت وتيرته في عهد حكومة اليمين المتطرف

حذرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو من خطورة استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في محيط القدس، بعد إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة عناتا شمال شرق المدينة.

وقال المشرف العام على المنظمة حسن مليحات إن الاحتلال "دشّن أمس بؤرة استيطانية جديدة ستؤدي، في حال استمرار وجودها، إلى تهجير السكان من تجمعي أبو غالية والعراعرة البدوين"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تفريغ المناطق المحيطة بالقدس من سكانها الفلسطينيين.

وأضاف مليحات أن الهجمات المتكررة والعنيفة للمستوطنين ضد الفلسطينيين في المنطقة، والتي تتم بحماية قوات الاحتلال، تمثل "دليلًا واضحًا على نية الاحتلال اقتلاع التجمعات البدوية المحيطة بالقدس".

ودعا إلى تدخل دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية الأهالي من مخططات التهجير القسري.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#القدس #استيطان #تجمعات بدوية #بؤرة استيطانية #الاستيطان في القدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة