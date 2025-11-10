منظمة: بؤرة استيطانية جديدة تهدد بتهجير التجمعات البدوية شرق القدس

حذرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو من خطورة استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في محيط القدس، بعد إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة عناتا شمال شرق المدينة.

وقال المشرف العام على المنظمة حسن مليحات إن الاحتلال "دشّن أمس بؤرة استيطانية جديدة ستؤدي، في حال استمرار وجودها، إلى تهجير السكان من تجمعي أبو غالية والعراعرة البدوين"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تفريغ المناطق المحيطة بالقدس من سكانها الفلسطينيين.

وأضاف مليحات أن الهجمات المتكررة والعنيفة للمستوطنين ضد الفلسطينيين في المنطقة، والتي تتم بحماية قوات الاحتلال، تمثل "دليلًا واضحًا على نية الاحتلال اقتلاع التجمعات البدوية المحيطة بالقدس".

ودعا إلى تدخل دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية الأهالي من مخططات التهجير القسري.

المصدر / فلسطين أون لاين