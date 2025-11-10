الصحة بغزَّة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعيَّة إلى 69 ألفًا و179

فلسطين أون لاين

10 نوفمبر 2025 . الساعة 13:03 بتوقيت القدس
69,179 شهيدًا منذ بدء الإبادة الجماعية على غزة وفي ظل تواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

أصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 3 شهداء( 1 شهيد جديد، 1 شهيد انتشال، 1شهيد متأثر بإصابته) و 3 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها استلمت 15 جثمانًا لشهداء تم الإفراج عنهم من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 315 جثمانًا.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء 242، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 622، كما بلغ إجمالي الانتشال 529.

وذكرت وزارة الصحة، أن حصيلة العدوان "الإسرائيلي" ارتفعت إلى 69,179 شهيدًا و170,693 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ونوهت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

