الأورومتوسطي: "إسرائيل" تواصل الإبادة الجماعيَّة في غزَّة بأشكالٍ مُختلفة

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنَّ "إسرائيل" تواصل الإبادة الجماعية في غزة بأشكال مختلفة بعد شهر على وقف إطلاق النار.

ووثق الأورومتوسطي خلال الأسابيع الأربعة الماضية استمرار "الجيش الإسرائيلي" بارتكاب جرائم القتل العمد والقصف ونسف المباني في غزة، موضحًا أنَّ "الجيش الإسرائيلي" قتل منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار 242 فلسطينيًا، من بينهم 85 طفلًا، وأصاب نحو 619 آخرين.

وقال، إنَّ "قطاع غزة ما يزال تحت الحصار "الإسرائيلي"، ويترافق ذلك مع استمرار سياسات التجويع المتعمدة وحرمان السكان من سبل البقاء".

وأشار إلى أنَّ "إسرائيل" تواصل هندسة وإدارة سياسة التجويع بغزة، إذ عطّلت دخول نحو 70% من المساعدات التي كان يفترض إدخالها بموجب الاتفاق.

وأوضح، أنَّ "إسرائيل" تحرم سكان غزة من حقهم في حرية التنقل وتلقي العلاج، وتعطل دخول المساعدات الإنسانية، وتمنع إعادة الإعمار.

وشدد المرصد الحقوقي على أنَّ غياب الرقابة الدولية يشجع "إسرائيل" على استغلال وقف إطلاق النار لإعادة تشكيل الجغرافيا في غزة، واستكمال تدمير بيئة الحياة في المناطق التي تسيطر عليها عسكريًا.

وأضاف أن "أخطر ما يجري حاليًا هو تفكيك وحدة النطاق الجغرافي لقطاع غزة، وتحويله إلى مناطق معزولة غير قابلة للحياة".

وطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية وفورية لفرض حماية حقيقية للمدنيين الفلسطينيين، وضمان الانسحاب الكامل للقوات "الإسرائيلية" من قطاع غزة.

