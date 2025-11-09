الاتحاد الإيرلندي يطلب تجميد عضوية الاحتلال في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

صوت الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم على قراره، بالتقدم بطلب رسمي للاتحاد الأوروبي لإيقاف منتخب الاحتلال الإسرائيلي، واستبعاده من المشاركة في المسابقات الأوروبية.

ويشير القرار، الذي اقترحته ودعمته بعض الأندية الأعضاء، إلى انتهاك الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم لاثنين من الأحكام المستقلة من النظام الأساسي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بما في ذلك تنظيم الأندية في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون موافقة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

أما الانتهاك الثاني فيتعلق بفشل الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم في تطبيق سياسة فعّالة لمكافحة العنصرية، ويدعو الاقتراح أيضًا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلى نشر معايير شفافة لتعليق عضوية الاتحادات الأعضاء أو استبعادها.

وأكد متحدث باسم الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم إجراء التصويت، بينما صرح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأنه لا يملك أي تعليق على الأمر، وتم اقتراح القرار من قبل أحد الأندية الرائدة في البلاد، وهو نادي بوهيميان إف سي.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في نادي بوهيميانز، دانييل لامبرت: "هذه انتهاكات خطيرة للغاية، وقواعد مهمة يتم تجاهلها"، معربا عن أمله في نجاح القرار بعد ضغوط من أندية أخرى.

وأفاد مصدر بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم درس إجراء تصويت مطلع الشهر الماضي بشأن تعليق مشاركة "إسرائيل" في المسابقات الأوروبية بسبب حرب غزة، إلا أن ذلك لم يحدث بعد دخول وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.

ودعا خبراء الأمم المتحدة إلى تعليق مشاركة "إسرائيل" في كرة القدم الدولية في أيلول/ سبتمبر بعد أن خلص تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أن "إسرائيل" ارتكبت جرائم إبادة جماعية خلال الحرب في غزة.

ودعا رؤساء الاتحادين التركي والنرويجي لكرة القدم إلى إيقاف إسرائيل عن المشاركة في المسابقات الدولية بعد فترة وجيزة، ونفت "إسرائيل" ارتكاب أي إبادة جماعية ووصفت التقرير بأنه فاضح.

كانت حكومة أيرلندا من أشد منتقدي العدوان الإسرائيلي على غزة في الاتحاد الأوروبي، واعترفت رسميًا بدولة فلسطينية العام الماضي، وتسعى جاهدةً لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين