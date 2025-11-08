فلسطين أون لاين

08 نوفمبر 2025 . الساعة 08:36 بتوقيت القدس
غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النّار

في اليوم الـ29 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مناطق شرقي خان يونس بالتوازي مع عمليات نسف مبان سكنية في رفح جنوب القطاع، وإطلاق النار والقصف المدفعي في عدة مناطق.

وأعلن مستشفى العودة، ظهر اليوم، استشهاد فلسطيني بنيران الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الاحتلال نفذ 3 غارات على شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات "الإسرائيلية".

ومن جهته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال يواصل سياسة خنق القطاع، مشيرة إلى دخول 4453 شاحنة من أصل 15 ألفا و600 شاحنة منذ وقف إطلاق النار.

ومنذ وقف إعلان وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء 241، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 609، وبلغ إجمالي الانتشال 513، وفقًأ لآخر تقارير وزارة الصحة.

المصدر / فلسطين أون لاين
