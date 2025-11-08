فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بالاسم والصورة.. من قتل شيرين أبو عاقلة؟

الجُرح التاسع والأربعون: التسوق في غزة

"أطباء بلا حدود": ارتفاع كبير بسوء التغذية بين نازحي الفاشر

طقس فلسطين السبت 8 نوفمبر

مقتل شقيقين وإصابة والدهما بجريمة إطلاق نار في الرملة

آية أبو نصر.. ناجية حولت الألم إلى شهادة مكتوبة

اقتصاد الضفة يواجه انكماش الدّخل وتآكل المدخرات الاقتصادية

"القسَّام" و"السَّرايا" تُسلمان جثة أسير "إسرائيلي" للصليب الأحمر

الأمم المتحدة تأسف لبطء وصول المساعدات إلى غزة

القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو و36 مسؤولًا "إسرائيليًا".. وحماس تعلّق

"الفلسطينيون لا يحتاجون فقط إلى الغذاء بل إلى مستقبل أيضًا"

"الغارديان": آلاف الجثامين عالقة تحت الأنقاض و"إسرائيل" تواصل نسف المباني وشنّ غاراتٍ بغزَّة

08 نوفمبر 2025 . الساعة 08:26 بتوقيت القدس
...
تصاعد أعمدة الدخان جراء غارة "إسرائيلية" على غزة

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن الهجوم "الإسرائيلي" تراجع في قطاع غزة، و"حماس" أعادت من تبقى من الأسرى "الإسرائيليين" على قيد الحياة، إضافة إلى جثث بعض القتلى، فيما أفرجت "إسرائيل" عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين وجثامين آخرين. ومع ذلك، قُتل أكثر من 200 فلسطيني، بينهم أطفال، في غارات "إسرائيلية"، بينما لا تزال آلاف الجثامين عالقة تحت الأنقاض.

وأضافت "الغارديان"، أنَّ أن المساعدات الإنسانية التي تتدفق إلى قطاع غزة غير كافية، مع تحذيرات المنظمات غير الحكومية من أن نظام التسجيل الجديد الذي تفرضه "إسرائيل" يعرقل عملية التسليم، فيما تواصل القوات الإسرائيلية عمليات الهدم في نصف القطاع الذي ما زالت تسيطر عليه.

وأوضحت، أن نظام التعليم في غزة يواجه انهيارًا شبه كامل، إذ دُمّر أكثر من 90% من مباني المدارس والجامعات، فيما تُولد أطفال جدد وسط الركام لأمهات بلا منازل أو مستشفيات عاملة.

وأشارت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار جاء بتأجيل جميع القضايا المعقدة، إلا أن الولايات المتحدة تسعى لتمرير قرار في مجلس الأمن لتشكيل قوة استقرار دولية، ما يتطلب توافقًا حول ولايتها وتركيبتها، في ظل رفض "إسرائيل" مشاركة قوات تركية.

واختتمت الصحيفة بالتأكيد أن وقف إطلاق النار لم يكن "هدية من ترامب"، بل نتيجة ضغط شعبي عالمي متزايد ضد الإبادة الجماعية، وأن استمرار الاهتمام الدولي والضغط ضروري لدفع إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاق، وضمان عدم خيانة الفلسطينيين مرة أخرى.

وختمت بالقول: "الفلسطينيون لا يحتاجون فقط إلى الغذاء، بل إلى مستقبل أيضًا".

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #الغارديان #طوفان الأقصى #الخط الأصفر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة