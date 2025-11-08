"الغارديان": آلاف الجثامين عالقة تحت الأنقاض و"إسرائيل" تواصل نسف المباني وشنّ غاراتٍ بغزَّة

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن الهجوم "الإسرائيلي" تراجع في قطاع غزة، و"حماس" أعادت من تبقى من الأسرى "الإسرائيليين" على قيد الحياة، إضافة إلى جثث بعض القتلى، فيما أفرجت "إسرائيل" عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين وجثامين آخرين. ومع ذلك، قُتل أكثر من 200 فلسطيني، بينهم أطفال، في غارات "إسرائيلية"، بينما لا تزال آلاف الجثامين عالقة تحت الأنقاض.

وأضافت "الغارديان"، أنَّ أن المساعدات الإنسانية التي تتدفق إلى قطاع غزة غير كافية، مع تحذيرات المنظمات غير الحكومية من أن نظام التسجيل الجديد الذي تفرضه "إسرائيل" يعرقل عملية التسليم، فيما تواصل القوات الإسرائيلية عمليات الهدم في نصف القطاع الذي ما زالت تسيطر عليه.

وأوضحت، أن نظام التعليم في غزة يواجه انهيارًا شبه كامل، إذ دُمّر أكثر من 90% من مباني المدارس والجامعات، فيما تُولد أطفال جدد وسط الركام لأمهات بلا منازل أو مستشفيات عاملة.

وأشارت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار جاء بتأجيل جميع القضايا المعقدة، إلا أن الولايات المتحدة تسعى لتمرير قرار في مجلس الأمن لتشكيل قوة استقرار دولية، ما يتطلب توافقًا حول ولايتها وتركيبتها، في ظل رفض "إسرائيل" مشاركة قوات تركية.

واختتمت الصحيفة بالتأكيد أن وقف إطلاق النار لم يكن "هدية من ترامب"، بل نتيجة ضغط شعبي عالمي متزايد ضد الإبادة الجماعية، وأن استمرار الاهتمام الدولي والضغط ضروري لدفع إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاق، وضمان عدم خيانة الفلسطينيين مرة أخرى.

وختمت بالقول: "الفلسطينيون لا يحتاجون فقط إلى الغذاء، بل إلى مستقبل أيضًا".

