القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو و36 مسؤولًا "إسرائيليًا".. وحماس تعلّق

متابعة/ فلسطين أون لاين

أصدر القضاء التركي، اليوم الجمعة، مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بينهم وزير الجيش يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقالت النيابة العامة في إسطنبول في بيان، إن مذكرات التوقيف تستهدف 37 مسؤولًا إسرائيليًا بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه حكومة الاحتلال ضغوطًا قضائية دولية متزايدة، بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي أمر اعتقال بحق نتنياهو وعدد من قادته العسكريين، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان على غزة.

بدورها، ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إصدار المدعي العام الجمهوري في إسطنبول مذكرات التوقيف بحق 37 مسؤولًا "إسرائيليًا"، من بينهم رئيس حكومة الاحتلال مجرم الحرب نتنياهو، ووزيرا الحرب غالانت وكاتس.

وقالت الحركة في بيانٍ صحفي، مساء اليوم الجمعة، إن هذه الخطوة "تؤكّد المواقف الأصيلة للشعب التركي وقيادته، المنحازة إلى قيم العدالة والإنسانية، وإلى الأخوة التي تربطها بالشعب الفلسطيني المظلوم، الذي واجه أبشع حرب إبادة عرفها التاريخ الحديث على يد مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الفاشي".

ودعت "حماس" جميع دول العالم وهيئاتها القضائية إلى أن تحذو حذو تركيا في إصدار مذكرات توقيف وملاحقة قادة الاحتلال الصهيوني في كل مكان، والعمل على تقديمهم إلى العدالة الدولية ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية.

وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين "الإسرائيليين"، بينهم يوآف غالانت وزير دفاعه السابق، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة.

وعلى مدار عامين، ارتكبت (إسرائيل) منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا واعتقالًا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.