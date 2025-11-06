اللَّجنة الوطنيَّة: أكثر من 10 آلاف شهيد ما زالوا تحت أنقاض منازلهم في غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت اللجنة الوطنية لشؤون المفقودين في حرب الإبادة على غزة، إن أكثر من عشرة آلاف شهيد ما زالوا مدفونين تحت أنقاض منازلهم التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة، علاء الدين العكلوك، خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة، أن القطاع "تحوّل إلى أكبر تجمع للمقابر في العالم"، مشيراً إلى أن "نحو 10 آلاف فلسطيني ما زالوا مفقودين تحت الركام، بعدما دفنوا في منازلهم التي تحولت إلى مقابر جماعية دون أن تصان لهم كرامتهم الأخيرة أو تُنتشل أجسادهم".

واستنكر العكلوك غياب الدور الفاعل للمنظمات الدولية والهيئات الإنسانية، خصوصاً تلك المعنية بملف المفقودين"، مؤكداً أن "ما يجري في غزة يشكل كارثة إنسانية متفاقمة، تتطلب تحركاً عاجلاً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".

وأشار إلى أن اللجنة تتابع "بألم شديد ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع جثامين الضحايا الفلسطينيين، مقارنة بالاهتمام المفرط الذي أبدته جهات مختلفة تجاه استخراج جثامين الأسرى الإسرائيليين"، معتبراً أن ذلك "يعكس ظلماً فادحاً وتحيزاً واضحاً ضد ضحايا غزة".

ودعا العكلوك السلطة إلى "تفعيل كل القنوات السياسية والقانونية واللوجستية للضغط من أجل متابعة ملف المفقودين ورعاية شؤون عائلاتهم".

وطالبت المجتمع الدولي بـ"إدخال فرق متخصصة ومعدات ثقيلة وتقنيات للكشف عن الجثامين تحت الأنقاض، وإجراء فحوصات جينية للتعرف على هويات الضحايا، وعدم تركهم في عداد المفقودين مجهولي الهوية".

كما شدّد على ضرورة "الإسراع في عملية إعادة الإعمار، بدءاً من رفع الركام وانتشال الجثامين"، مؤكداً أن هذا الملف يمثل "أولوية إنسانية ووطنية لا يمكن تأجيلها".

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 68,872 شهيداً و170,677 مصاباً، غالبيتهم من النساء والأطفال.

ودعت الوزارة ذوي الشهداء والمفقودين إلى استكمال بياناتهم عبر المنصة الرسمية لوزارة الصحة، مؤكدة أن هذه الإجراءات ضرورية لتحديث السجلات الرسمية وتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين.

