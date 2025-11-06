استطلاع يكشف: "حماس" تفوَّقت بشكل ملحوظ في الضَّفة وغزَّة وهذه نسبة الرِّضا عن عبَّاس

أظهرت نتائج استطلاع رأي حديث لمؤسسة استطلاعات الرأي والأبحاث المسحية -ومقرها في رام الله- أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تفوَّقت بشكل ملحوظ في الضفة وغزة، بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" على القطاع.

ووفقًا للاستطلاع، فقد حصدت "حماس" نسبة تأييد أعلى وبفرق واضح (10+ نقاط) من نسبة تأييد فتح في الضفة والقطاع.

وأظهر البيان أن نسبة تأييد حماس في غزة المستباحة خلال العامين الماضيين (41%) أعلى مقابل الضفة (32%).

وقالت المؤسسة القائمة بالاستطلاع في بيانها الصحفي، إنَّ "الاستنتاج الذي لا مفر منه من هذه الأرقام هو أن العامين الماضيين أديا إلى دعم أكبر لحماس وليس العكس، وأن هذا الاستنتاج صحيح في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكنه أكثر وضوحا في الضفة الغربية".



ووفقًا للاستطلاع، بلغت نسبة الرصا عن "حماس" 60%، موزعة بتمثيلٍ إحصائي 66% في الضفة و 51% في غزة، خاصة بعد حرب الإبادة الممنهجة، فيما بلغت نسبة الرضا عن "فتح" 30% موزعة بتمثيل إحصائي 25% في الضفة و 39% في غزة.

وعبَّر 80‎%‎ من المستطلعة آراؤهم عن عدم رضاهم بشكل عميق عن أداء محمود عباس.

وحول سؤال مدى الرضا عن قرار 7 أكتوبر، أظهرت النتائج، أنَّ 53 ‎%‎ من الجمهور يرون أن قرار عملية 7 أكتوبر قرارًا صائبًا.

وذكر 83‎%‎ من الجمهور، أنهم لا يشعرون بالأمان في الضفة الغربية، وفقًا لنتائج الاستطلاع.

ويرى النشطاء والمراقبون، أن التأييد ليس للتنظيمات، بل للمشاريع السياسية التي تمثلها، مؤكدين أنه يجب الاعتراف بأن فشل المشروع السياسي لا يعني تراجع تأييده ما لم يبرز مشروع بديل، إذ يجب بروز مشروع بديل بتوافقات دولية تجبر "إسرائيل" على السماح بوجود بديل شرعيّ ينال نصيبه من التأييد.

وأكد المراقبون أنَّ النتائج تشير إلى أن الحرب عززت تأييد "حماس" لا العكس.

المصدر / فلسطين أون لاين