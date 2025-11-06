قصفٌ مدفعي ونسفٌ للمباني.. الاحتلال يُواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النَّار في غزَّة

فلسطين أون لاين

06 نوفمبر 2025 . الساعة 08:29 بتوقيت القدس
خروقات "إسرائيلية" متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

في اليوم الـ27 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" شنَّ قصفًا جويًا ومدفعيًا على عدة مناطق في قطاع غزة، في مشهدٍ يوثِّق خرق الاحتلال المستمر للاتفاق.

وأعلن مستشفى العودة، وصول شهيد جراء استهداف قوات الاحتلال "الإسرائيلي للمواطنين" الذين يجمعون الحطب، شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

ونسفت قوات الاحتلال، عدة منازل سكنية للمواطنين، بالتزامن مع غارات جوية شنّها طيران الاحتلال الجوي، شرقي مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال، شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة، تزامنًا مع سلسلة غارات جوية.

وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية، النار بكثافة، تجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وفي مخيم النصيرات، وسط القطاع.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار 11 أكتوبر 2025، بلغ إجمالي الشهداء: 241، فيما بلغ إجمالي الإصابات: 609، بينما وصل إجمالي الانتشال: 513.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 68,875 شهيدًا 170,679 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

المصدر / فلسطين أون لاين
