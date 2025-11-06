استشهاد مُسنة فلسطينية باعتداء الاحتلال على منزلها قضاء رام الله

ارتقت مسنّة فلسطينية، صباح اليوم الخميس، بعد اقتحام قوات الاحتلال لمنزلها في بلدة المزرعة الغربية قضاء رام الله

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد المسنّة هنية حنون أم عماد" بعد اقتحام قوات الاحتلال لمنزلها، واعتداء الجنود على أفراد عائلتها واعتداء الجنود على أفراد عائلتها واعتقال حفيدها.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الفتى مراد فوزي أبو سفين (15 عامًا)، خلال اقتحامها بلدة اليامون غرب مدينة جنين، ما أدى لارتقائه شهيدًا.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد أبو سفين، ومنعت وصول طواقم الإسعاف.

المصدر / فلسطين أون لاين