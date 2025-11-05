توضيح حول معايير استفادة الأسر من كشف الشوادر لدى الأونروا

أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) توضيحًا بشأن المعايير المعتمدة في الكشف الأخير الخاص بمستفيدي توزيع الشوادر من مندوبيها، موضحةً أن عملية الاختيار تمت وفق ضوابط محددة لضمان العدالة في التوزيع.

وأشارت الوكالة إلى أن الأسر المستفيدة هي المسجّلة رسميًا في نظام النازحين حتى تاريخ 27 أكتوبر 2025، مبينة أن التوزيع شمل الأسر التي لم تستفد في الدورة السابقة.

وأضافت الأونروا أن الأولوية في التوزيع أعطيت للأسر التي يتراوح عدد أفرادها بين 8 إلى 17 فردًا، إضافة إلى الأسر المكوّنة من 7 أفراد، حيث جرى ترتيب الأسماء حسب عدد أفراد الأسرة من الأكبر إلى الأصغر، ثم وفق الترتيب الأبجدي من (أ) إلى (ي) داخل كل فئة.

وأكدت الوكالة أن هذه الآلية تأتي في إطار حرصها على إيصال المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجًا وبأعلى قدر من الشفافية والإنصاف.

