04 نوفمبر 2025 . الساعة 13:01 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية من اقتحام الاحتلال في الضفة الغربية

انسحبت قوات "إسرائيلية" خاصة، ظهر اليوم الثلاثاء، بعد محاصرتها منزل في بلدة طمون جنوب طوباس شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال حاصرت منزلًا في منطقة الرفيد ببلدة طمون جنوب طوباس، فيما وصلت تعزيزات عسكرية باتجاه بلدة طمون، بعد وقت قصير من تسلل القوة، قبل أن تعلن انسحابها لاحقًا.

وتوازيا مع حرب الإبادة على غزة، نفذ جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءات واسعة في الضفة المحتلة أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 1057 فلسطينيا وإصابة 10 آلاف، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفا، منهم 1600 طفل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #شهداء الضفة #طوفان الأقصى #اقتحام بلدة طمون

