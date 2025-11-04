"أونروا" تطالب بالسَّماح بإدخال المساعدات والخيام إلى قطاع غزَّة

فلسطين أون لاين

04 نوفمبر 2025 . الساعة 09:39 بتوقيت القدس
غرق خيام النازحين في غزة خلال فصل الشتاء الماضي

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، إن نحو 75 ألف نازح يعيشون داخل 100 مبنى تابع لها في قطاع غزة، فيما يقيم عشرات الآلاف حول مراكز الإيواء في ظروف إنسانية صعبة.

وأوضحت "الأونروا"، أنها تتطلع إلى سماح سلطات الاحتلال بإدخال الخيام الموجودة على أبواب القطاع، لتوفير مأوى للنازحين الذين فقدوا منازلهم جراء العدوان.

وأضافت "لدى الأونروا 6 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة تكفي لتغطية احتياجات السكان لمدة ثلاثة أشهر".

وأكدت أنها لا تفهم أسباب منع الاحتلال دخولها إلى غزة.

وأشارت إلى أن المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع معروفة لدى سلطات الاحتلال، ولا مبرر لإجبارها على إعادة التسجيل، مؤكدًة أن هذه الإجراءات تعرقل إدخال المساعدات وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأوضحت مسؤولة مكتب الإعلام في الوكالة بغزة إيناس حمدان، لـ "فلسطين أون لاين" أمس، أن لدى أونروا ما يعادل حمولة 6,000 شاحنة من الإمدادات الإنسانية الحيوية في كلٍّ من الأردن ومصر، بانتظار السماح لها بالدخول إلى القطاع، داعية إلى رفع الحظر عن مساعداتها.

وأشارت إلى أن أونروا ما زالت تدير في غزة سبعة مراكز صحية و31 نقطة طبية متنقلة، وقدّمت منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، نحو 15 مليون استشارة طبية، إلى جانب إدارتها أكثر من 70 مركز إيواء تضم نحو 70 ألف نازح.

وتواصل فرق الوكالة توفير المياه وإزالة النفايات الصلبة، حيث استفاد من خدمات توفير المياه في الأونروا منذ بداية عام 2025 أكثر من 1.4 مليون شخص، فيما قدّمت فرق الدعم النفسي والاجتماعي خدماتها لأكثر من 730 ألف نازح، من بينهم أكثر من نصف مليون طفل، وفق حمدان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأونروا #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #خيام النازحين

