مجمع ناصر الطبي يتسلَّم جثامين 45 شهيدًا أفرج عنهم الاحتلال

استلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ظهر اليوم الاثنين، الدفعة السابعة من جثامين الشهداء الفلسطينيين، حيث شملت 45 جثمانًا كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجزها خلال الحرب على قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إعلامية إن فرق الصليب الأحمر نقلت جثامين الدفعة السابعة من الشهداء، وعددها 45 جثمانًا، إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وخلال الأيام الماضية، سلَّم الاحتلال "الإسرائيلي" جثامين الشهداء الأسرى، الذين اختطفهم الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة، ووثق المكتب الإعلامي الحكومي آثار شنق وحبال واضحة على أعناق عدد من الجثامين، وإطلاق نار مباشر من مسافة قريبة جداً، ما يؤكد عمليات إعدام ميداني متعمد".

كما وثّق أيدٍ وأقدام مربوطة بمرابط بلاستيكية، في مشهد يوثق عمليات تقييد قبل القتل، وعيون معصوبة وملامح تشير إلى تعرض الضحايا للاعتقال قبل إعدامهم. وأكد المكتب الحكومي أن هناك جثامين سُحقت تحت جنازير الدبابات الإسرائيلية في انتهاك فاضح لكل القوانين الدولية، مشيرا الى أن آثار تعذيب جسدي شديد واضحة على العديد من الجثامين، بما في ذلك كسور وحروق وجروح غائرة.

ودعا المكتب الحكومي إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة عاجلة للتحقيق في هذه الجرائم البشعة التي ارتكبها الاحتلال، ومحاسبة قادته على جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين