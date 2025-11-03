حماس: قانون إعدام الأسرى تجسيدٌ للوجه الفاشي للاحتلال

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنَّ مصادقة لجنة الأمن القومي بالكنيست على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تجسّد الوجه الفاشي للاحتلال وإمعانه في انتهاك القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة.

وأكدت "حماس" في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الإرهاب الرسمي الصهيوني ضد الأسرى، ومحاولة لشرعنة جرائم الإعدام والتصفية داخل السجون.

ودعت الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى تحرك عاجل لوقف هذه الجريمة، وتشكيل لجان دولية لزيارة المعتقلات وكشف الانتهاكات المروّعة، خاصة بعد فضيحة سديه تيمان

المصدر / فلسطين أون لاين