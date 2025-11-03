شهيدان وإصابات في قصف الاحتلال على قطاع غزَّة

ارتقى شهيدان وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء شهيدين ظهر اليوم، بنيران الاحتلال قرب منطقة البركسات شمال غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما أصيب عددٌ من المواطنين، جراء قصف "إسرائيلي" استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقصفت طائرة مسيّرة للاحتلال مجموعة من المواطنين جنوب بلدة سُهيلا جنوب القطاع، ما أدى إلى إصاباتٍ في صفوف المواطنين، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال مدرسة الخنساء ومحيطها في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس جنوبي القطاع.

وفي وسط القطاع، قصفت زوارق الاحتلال الحربية شاطئ بحر مخيم النصيرات؛ دون أن يُبلغ عن إصابات في صفوف الصيادين أو النازحين في تلك المنطقة.

وأمس الأحد، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن "الجيش الإسرائيلي" ارتكب 194 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح مدير عام المكتب، إسماعيل الثوابتة، في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن هذه الخروقات شملت تجاوز الجيش لما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية وخيام النزوح والمنازل المتنقلة، إضافة إلى استمرار عمليات إطلاق النار والقصف والتوغل.

وأشار إلى أن المناطق الواقعة ضمن "الخط الأصفر" تخضع للسيطرة "الإسرائيلية" بموجب الاتفاق، وهو خط الانسحاب الأول المنصوص عليه في المرحلة الأولى منه.

وأضاف الثوابتة: "حتى اللحظة، ارتكبت قوات الاحتلال 194 خرقًا بحق الشعب الفلسطيني منذ سريان الاتفاق الذي كنا نأمل فيه خيرًا"، مبينًا أن المكتب يرفع تقارير يومية للوسطاء حول هذه الانتهاكات.

بينما أكد الثوابتة أن "الجيش الإسرائيلي" تجاوز مرارًا "الخط الأصفر" عبر توغل الآليات في مناطق سكنية، وإطلاق النار، والقصف بالطائرات، وعمليات النسف، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين.

وجدد تحذيره للفلسطينيين من الاقتراب من "الخط الأصفر" خشية استهدافهم "بشكل غادر"، مشيرًا إلى أن الجيش سبق أن استهدف فلسطينيين كانوا يذهبون لتفقد منازلهم قرب هذه المنطقة وارتكب بحقهم "مجازر".



