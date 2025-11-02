مركز حقوقي يحذر من كارثة صحية تهدد مرضى السرطان والفشل الكلوي

أعرب مركز غزة لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن قلقه البالغ إزاء التدهور غير المسبوق في أوضاع مرضى السرطان والفشل الكلوي في قطاع غزة، نتيجة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر والحصار المفروض منذ أكثر من 19 عامًا، إضافة إلى القيود المشددة على سفر المرضى لتلقي العلاج خارج القطاع.

وأكد المركز في بيان له أن منع الاحتلال دخول الأدوية والمستلزمات الطبية وقطع غيار الأجهزة الحيوية يمثل سياسة قتل بطيء تستهدف آلاف المرضى، وتحويل معاناتهم إلى وسيلة عقاب جماعي، محمّلًا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن انهيار المنظومة الصحية.

وأشار البيان إلى أن عدد مرضى السرطان في القطاع يبلغ نحو 12,500 مريض، بينهم أطفال، وأن نسبة الإناث تصل إلى حوالي 52% من إجمالي الحالات.

كما بين أن نقص أدوات التشخيص وتوقف أقسام الفحص الطبي أدى إلى تشخيص نحو 1,000 مريض فقط، في حين يواجه نحو 3,000 مريض خطر تفاقم حالاتهم دون رعاية طبية.

وأوضح المركز أن انقطاع العلاج الكيميائي والعلاجات الموجهة للأورام منذ أكتوبر 2023 تسبب في وفاة 615 مريضًا، منهم 179 حالة خلال الربع الأول من 2025، فيما يواجه نحو 700 مريض فشل كلوي خطر الموت بسبب توقف مراكز الغسيل عن العمل، ونقص الوقود والفلاتر والمحاليل الطبية، وقد سجلت التقارير وفاة أكثر من 400 مريض كلى خلال الفترة الأخيرة، أي حوالي 40% من إجمالي الحالات.

وحذر المركز من أن استهداف الاحتلال للمستشفيات ومراكز العلاج الإشعاعي وغسيل الكلى خلال عمليات القصف المتكررة يزيد من مأساة المرضى، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تشكل انتهاكًا صارخًا للمادة (56) من اتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعا المركز الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة المرضى وضمان حقهم في العلاج والسفر.

كما طالب بوقف الحصار ورفع القيود عن دخول الأدوية والمعدات الطبية، وفتح المعابر أمام المرضى لتلقي العلاج في الوقت المناسب، وتزويد مراكز العلاج بالأدوية الكيميائية ومستلزمات غسيل الكلى بشكل عاجل ومنتظم.

وأكد المركز الحقوقي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لإيقاف استخدام المرضى كوسيلة للعقاب الجماعي وضمان حقوقهم الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين