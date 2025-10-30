277 يومًا من العدوان على طولكرم: تهجير قسري لأكثر من 5 آلاف عائلة وتدميرٌ متواصل للبنية التّحتية

تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ277 على التوالي، ولليوم الـ264 على مخيم نور شمس.

وقالت اللجنة الإعلامية في طولكرم، إن المدينة شهدت خلال الأسبوع الماضي تصعيدًا في الاقتحامات والاعتقالات من قبل قوات الاحتلال، والتي أضرمت الأحد الماضي، النار في منزل يعود لعائلة جوابرة في حي المنشية بمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وسط حصار مطبق تفرضه قوات الاحتلال على المخيم.

وأدى التصعيد المتواصل إلى تهجير قسري لأكثر من 5 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن.

وأشارت اللجنة إلى أنّ الاحتلال دمَّر أكثر من 600 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلاً تضررت جزئيًا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة.

وأسفر العدوان حتى الآن عن استشهاد 14 مواطناً، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما كانت في الشهر الثامن من الحمل، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع طال البنية التحتية، والمنازل، والمحلات التجارية، والمركبات.

المصدر / فلسطين أون لاين