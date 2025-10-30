فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

277 يومًا من العدوان على طولكرم: تهجير قسري لأكثر من 5 آلاف عائلة وتدميرٌ متواصل للبنية التّحتية

هروب من المسؤولية: نتنياهو يخطط لتحييد لجنة التحقيق في فشل 7 أكتوبر

جنود الاحتياط وعائلات القتلى يتظاهرون ضد إعفاء "الحريديم" من التجنيد

تقريرٌ يكشف: "إسرائيل" أقامت ما يقارب 1000 حاجز في الضفة الغربية

حزن واسع في الأوساط الصحفية بعد استشهاد الزميل محمد المنيراوي في غزة

لبنان: شهيد برصاص قوة "إسرائيلية" توغَّلت في بليدا فجراً

استهدافٌ للأسرى المحررين والصحفيين.. حملة اعتقالات في محافظات الضفة

تشكيل لجنة تحقيق بفشل التصدي لـ"7 أكتوبر".. أزمة تلاحق نتنياهو

20 ألف جسم غير منفجر بغزة.. قنبلة موقوتة تهدد حياة الأهالي

استشهاد الصَّحفي في صحيفة فلسطين محمد المنيراوي بقصف الاحتلال خيمته في النصيرات

277 يومًا من العدوان على طولكرم: تهجير قسري لأكثر من 5 آلاف عائلة وتدميرٌ متواصل للبنية التّحتية

30 أكتوبر 2025 . الساعة 11:05 بتوقيت القدس
...
العدوان على طولكرم

تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ277 على التوالي، ولليوم الـ264 على مخيم نور شمس.

وقالت اللجنة الإعلامية في طولكرم، إن المدينة شهدت خلال الأسبوع الماضي تصعيدًا في الاقتحامات والاعتقالات من قبل قوات الاحتلال، والتي أضرمت الأحد الماضي، النار في منزل يعود لعائلة جوابرة في حي المنشية بمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وسط حصار مطبق تفرضه قوات الاحتلال على المخيم.

وأدى التصعيد المتواصل إلى تهجير قسري لأكثر من 5 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن.

وأشارت اللجنة إلى أنّ الاحتلال دمَّر أكثر من 600 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلاً تضررت جزئيًا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة.

وأسفر العدوان حتى الآن عن استشهاد 14 مواطناً، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما كانت في الشهر الثامن من الحمل، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع طال البنية التحتية، والمنازل، والمحلات التجارية، والمركبات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #مخيم نور شمس #العدوان على طولكرم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة