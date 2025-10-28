تلُّ الهوا بين الرُّكام والأمل... حيّ يرفض الانكسار رغم الإبادة

غزة/ صفاء عاشور:

بعد أكثر من أربعين يوما على النزوح من حي تل الهوا عدت مجدداً، عدت باحثة عن أي أمل للحياة.. عن بقايا بيت مدمر كنا قد استصلحناه، عن ذكريات حاولت تجميلها لأطفالي الأربعة بأن الحياة يجب أن تستمر مهما كانت الأوضاع.

عدت لأجد المكان مختلفًا تمامًا عن كل ما عرفته، كان الحي الذي تنبض شوارعه بالحياة والضحكات والأطفال البعيدين عن الموت، أصبح الآن كمدينة حزينة، يكسوها الصمت، ويملؤها الدمار من كل جانب.

المنازل مهدمة، الجدران مشوهة، أبواب مقلوبة، ونوافذ محطمة، وأرضيات مغطاة بالركام والغبار، كل شيء هنا يبدو وكأن الزمن قد توقف منذ عودة الاحتلال الاسرائيلي لقصف الحي منتصف شهر سبتمبر الماضي والذي قرر أن يمحو كل أثر للحياة من هذا المكان.

الشوارع خالية من المارة، والباعة الذين كانوا يزينون السوق الصغير بالمنتجات والخضار غابوا، والمحال التجارية تحولت إلى أكوام من الحديد والخشب المحترق، المدارس التي كانت يومًا مكانا لضحكات الأطفال، لم تعد سوى أنقاض، وكأن الضحك نفسه تم قتله قبل أن يغادر الأطفال من بيوتهم.

أما المخابز، فلم تعد موجودة، والمياه انقطعت منذ الأيام الأولى، والكهرباء لا أثر لها منذ بداية حرب الإبادة، حتى الحياة اليومية البسيطة صارت حلمًا بعيد المنال.

هناك من اختار العودة إلى الحي باحثا عن ما يمكن إصلاحه ولو جزئيًا، بعض الأهالي يحاولون جاهدين ترميم ما تبقى من جدران وأسقف، ويعيدون ترتيب أثاثٍ معدوم تقريبًا، ويحاولون تجهيز مكان مؤقت للعيش.

الأطفال الذين بقوا يلهون بين الركام، يصرخون أحيانًا بالضحك كرفض صامت لما حلّ بالحي، كأنهم يصرون على أن الحياة لن تنتهي هنا مهما كان الثمن.

ورغم كل هذا الدمار، يبقى الحي حيًا في إرادة أهله، فكل زاوية مدمرة، وكل شارع خالٍ، يحمل في طياته قصصًا عن صمودٍ وعزم لا يعرف الانكسار.

بعض العائلات تجمع ما تبقى من أثاثها في أكوام صغيرة، تطهو على بقايا المواقد، وتعطي أولادها مأوى مؤقتًا بين الركام، حتى الذين فقدوا كل شيء، لم يفقدوا عزيمتهم على البقاء وإعادة الحياة إلى هذا الحي الذي اعتاد النهوض بعد كل أزمة.

الاحتلال لم يترك حجرًا إلا ودمره، لم يترك بيتًا إلا وقصده بالنيران أو القصف، ولم يترك شارعًا إلا وحوله إلى مشهد من الإبادة.

الأسواق التي كانت مصدر رزق للعائلات دُمرت، المخابز توقفت، العيادات الصحية أغلقت أبوابها، والأطفال أصبحوا بلا مدارس، بلا تعليم، بلا حتى مساحة للعب، إلا بين أنقاض بيوتهم، الماء اختفى، والحياة اليومية صارت معركة مستمرة للبقاء على قيدها.

النازحون الذين شردهم الاحتلال منذ الأيام الأولى من القصف، لا يزالون بعيدين، فمعظم مراكز الإيواء مكتظة، والغالبية يخشون العودة إلى بيوتهم المدمرة، إلا أن من عادوا يمثلون نقطة ضوء في قلب الظلام، يحاولون إعادة ترتيب المكان، وطي صفحة الخراب بيدٍ مرتجفة لكن مصرّة.

بعض السكان يزرعون الحديقة الصغيرة المتبقية، ويصبون الماء على النباتات الباقية، كأنهم يصرون على أن الحياة يجب أن تستمر مهما كان حجم الدمار.

وعلى الرغم من الصدمة التي ترافق كل خطوة في هذا الحي، هناك شعور بالقدرة على المقاومة، تل الهوا حزين، نعم، لكن أهله أقوياء، حتى وسط الركام والغبار، يمكنك رؤية الإرادة في العيون، الصمود في اليدين، والأمل في القلوب.

هؤلاء السكان يرفضون الاستسلام، يرفضون أن تمحوهم آلة الحرب، ويصرون على أن هذا المكان، مهما دمر، سيبقى شاهدًا على الحياة والمقاومة.

كل زاوية هنا تحكي قصة مأساة؛ جدار مهدوم يُذكرنا بقصف على عائلة بأكملها، باب مكسور يحكي عن محاولة نجاة من الموت، شارع خاوي يروي قصصًا عن الأطفال الذين لم يعودوا.

لكن في قلب كل هذه المأساة، ينبض شعور بالبقاء، بأن الحياة أقوى من الخراب، وأن الأمل يمكن أن يولد من بين أنقاض المنازل المدمرة.

حي تل الهوا لم يعد كما كان، لكنه لم يمت، الدمار الذي حل به لم يقتل الروح، ولم يستطع أن يمحو إرادة الناس على العيش، هذا الحي، بكل ما فيه من خراب وألم، يعلّم أن الحياة رغم كل شيء تستمر، وأن الإرادة الإنسانية أقوى من أي آلة حرب، وأقوى من أي قصف، وأقوى من أي محاولة للإبادة.

المصدر / فلسطين أون لاين