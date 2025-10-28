الصِّحَّة بغزَّة: 4 شهداء وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء إإلى "68 ألفًا و531 شهيدًا و170 ألفًا و402 جرحى" جراء الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 .

وأفادت الوزارة في بيان إحصائي يومي، بوصول 4 شهداء إلى مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة "4 شهداء منهم واحد جديد، و2 انتشال، وواحد متأثرا بجراح سابقة أصيب بها".

ووفق الوزارة، بلغت صحيلة الشهداء منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بتاريخ11 أكتوبر الجاري 94 فلسطينيا وأصابت 344 آخرين، ضمن خروقاتها لوقف إطلاق النار.

وأكدت الوزارة على وجود عدد من الضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم لانتشالهم.

من جانب آخر، أشارت الوزارة إلى أنه تم التعرف على 75 جثمانًا من أصل 195 استلمتهم من الاحتلال عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال الفترة الماضية.

وعلى دفعتين، دفنت الجهات المختصة بغزة 95 جثمانًا من إجمالي ما وصل للقطاع بلا أسماء بعدما تعذر التعرف على هوياتهم، لتحلل بعضها وطمس ملامح بعضها الآخر جراء التعذيب الإسرائيلي.