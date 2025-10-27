القسَّام تعلن العثور على جثَّة أحد أسرى الاحتلال في غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الإثنين، أنها ستقوم بتسليم الجثة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت غزة، في إطار الجهود الجارية لاستكمال ملف الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار القائم.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر في المقاومة، العثور على جثة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليات البحث الجارية في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وقال المصدر، إن عناصر من الكتائب عثروا على الجثة أثناء تنفيذ مهمة ميدانية للبحث عن جثامين الأسرى الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن تنسيقًا يجري حاليًا بين القسام واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتحديد موعد تسليم الجثمان.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من عمليات ميدانية مكثفة نفذتها فرق متخصصة من القسام بالتعاون مع الصليب الأحمر في عدد من المناطق، منها رفح وخان يونس وحي التفاح، للبحث عن جثامين الأسرى الإسرائيليين الذين فُقدوا خلال المعارك الأخيرة.

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، سلّمت حركة حماس حتى الآن جثامين 16 أسيرًا إسرائيليًا وأفرجت عن 20 أسيرًا حيًّا، فيما يتبقّى 12 جثمانًا يجري العمل على تحديد مواقعها وانتشالها.

وأكدت الحركة أن الهدف هو إغلاق ملف الأسرى بالكامل ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، لكنها شددت على أن الدمار الواسع في غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية يجعل عملية البحث معقدة وبطيئة.

تجري هذه الجهود وسط واقع إنساني مأساوي خلفته حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي بدأت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفًا آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير أكثر من 90% من البنية التحتية في القطاع، فيما قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.