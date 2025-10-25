التنمية الاجتماعية بغزة تطلق رابطًا لتحديث بيانات المستفيدين من المساعدات

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، اليوم السبت، خدمة إلكترونية جديدة لتحديث بيانات المواطنين في جميع محافظات القطاع، وتشمل النازحين داخليًا، والعائدين إلى مناطقهم، والمقيمين في أماكنهم الحالية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى توحيد وتسهيل عملية تقديم المساعدات والخدمات الإغاثية والإيوائية عبر منظومة إلكترونية موحدة تنسق بين الوزارة والمؤسسات الشريكة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى تسجيل أو تحديث بياناتهم من خلال الرابط الرسمي للوزارة (اضغط هنا)، مؤكدة أن عملية التسجيل تتم إلكترونيًا بالكامل، ولا تتطلب مراجعة أي جهة أو مكتب تابع للوزارة.

وحثت الوزارة المستفيدين على اتباع إرشادات التالية:

رقم الجوال: شددت الوزارة على ضرورة تثبيت رقم الهاتف (أوريدو أو جوال) والمحافظة عليه، إذ سيتم إرسال جميع إشعارات المساعدات والخدمات عبره .

دقة البيانات: أكدت أن صحة المعلومات، خاصة رقم الهوية وتاريخ الإصدار، شرط أساسي لتسريع إجراءات الإغاثة والإيواء .

تنسيق التوزيع: أوضحت أن التسجيل يعد الأساس في عملية الإغاثة، إذ ستتم مشاركة البيانات مع المؤسسات المعنية لضمان توزيع المساعدات بشكل منظم وموحد دون الحاجة لمراجعات إضافية .

وبينت أنه يشترط لإتمام عملية التسجيل إدخال رقم الهوية المكون من 9 خانات وتاريخ إصدار البطاقة.

المصدر / فلسطين أون لاين