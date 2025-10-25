فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصليب الأحمر: "إسرائيل" منعتنا من زيارة الأسرى الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023

معهد الصحافة الدولي يمنح الإعلامية الشَّهيدة مريم أبو دقة الجائزة السّنوية

الاحتلال يعتقل 3 صيادين في بحر مدينة غزَّة

معالم في الطريق الى غزة

"يونيسيف": 85% من مدارس غزَّة مدمَّرة وإعادة التعليم "ضرورةٌ وجوديّة"

سلوفينيا تطالب الاحتلال بالإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية

الإغاثة الطبية: الخدمات الصحية لا تزال مُتعثِّرة بسبب استمرار شح الإمكانيات

البرغوثي: اجتماعات الفصائل الفلسطينية كانت إيجابية وتمَّ الاتِّفاق على أسماء شخصيات لإدارة غزَّة

مستوطنون يهاجمون بلدة المغير ويحرقون مركبات للمواطنين

تحقيق مع شركة إسبانية بشبهة التواطؤ بجرائم ضد الإنسانية في غزَّة

تقديرًا لشجاعتها وتضحيتها في نقل الحقيقة"

معهد الصحافة الدولي يمنح الإعلامية الشَّهيدة مريم أبو دقة الجائزة السّنوية

25 أكتوبر 2025 . الساعة 11:36 بتوقيت القدس
...
الصحفية الشهيدة مريم أبو دقة

أعلن معهد الصحافة الدولي (IPI)، في العاصمة النمساوية فيينا، عن منح الصحفية الفلسطينية الشهيدة مريم أبو دقة جائزة "أبطال الصحافة لعام 2025"، تقديرًا لشجاعتها في أداء رسالتها الإعلامية وتضحيتها في سبيل نقل الحقيقة.

وأوضح المعهد في بيانه أن الجائزة تُمنح سنويًا للصحفيين الذين يُظهرون التزامًا استثنائيًا بقيم الحرية الصحفية وحقوق الإنسان رغم المخاطر والتحديات.

وأكد معهد الصحافة الدولي أن الصحفية مريم أبو دقة تمثل رمزًا للصحفيين الذين ضحوا بحياتهم أثناء تغطية الأحداث الميدانية في فلسطين.

وفي 9 أكتوبر الجاري، أعلن المعهد الدولي للصحافة ومنظمة دعم الإعلام الدولي، في بيانٍ مشترك، عن منح مراسلة إندبندنت عربية في غزة الراحلة مريم أبو دقة وسام "بطل حرية الصحافة العالمية"، تكريمًا لشجاعتها وصمودها في الدفاع عن حرية الإعلام، بعد استشهادها إثر ضربة "إسرائيلية" استهدفت مستشفى في جنوب غزة في أغسطس الماضي.

يُذكر أن مريم أبو دقة كانت من أبرز الصحفيات الفلسطينيات اللاتي واصلن تغطية العدوان على قطاع غزة رغم المخاطر، وارتقت أثناء عملها الميداني في تغطية استهداف الصحفيين داخل مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #مريم أبو دقة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة