حماس: حريصون على التَّوافق الوطني الفلسطيني لحل القضايا العالقة بشكل الحُكم في غزَّة

جدد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة، حازم قاسم، تأكيده على التزام الحركة بتفاصيل اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بجهود الوسطاء.

وثمَّن قاسم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مشيرًا إلى أنها "تصب في مصلحة اتفاق وقف الحرب".

وطالب قاسم الاحتلال بالوفاء بالتزاماته وعلى رأسها وقف العدوان ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

وأضاف "حريصون على التوافق الوطني الفلسطيني لحل جميع القضايا العالقة الخاصة بشكل الحكم في غزة ما بعد الحرب".

وأشار إلى أنَّ الموقف الأمريكي الرافض لضم الضفة الغربية إلى "إسرائيل" إيجابي.

واستضافت العاصمة المصرية القاهرة، أمس الخميس، اجتماعات حاسمة بين الفصائل الفلسطينية، ضمن الجهود المبذولة للتوصل إلى توافق وطني حول تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن المباحثات تهدف إلى تحقيق توافق فلسطيني حول آليات تنفيذ المرحلة المقبلة من الاتفاق، مشيرة إلى أن مصر تكثف اتصالاتها مع واشنطن لتثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق ما وصفته بـ"السلام العادل في المنطقة".

وبحسب مصادر مصرية وأخرى في حركة حماس، فإن القيادات الفلسطينية ستعقد اجتماعًا موسعًا بمشاركة ممثلين عن جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى جانب اجتماع ثنائي بين قيادتي حماس وفتح، لبحث الملفات السيادية المرتبطة بسلاح المقاومة، وإدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية.

ونقلت المصادر عن الفصائل الفلسطينية أن النقاش يتركز حول كيفية صياغة برنامج وطني توافقي يضمن تجاوز مقترحات "الوصاية الدولية" التي تُطرح ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة.

وأكدت الفصائل وجود إجماع وطني على رفض فكرة الوصاية الدولية، محذّرة من أن أي قبول فلسطيني منفرد بها سيُعد خروجًا عن الإجماع الوطني.



