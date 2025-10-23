فلسطين أون لاين

بالفيديو سموتريتش يهاجم السعودية: "استمروا في ركوب الجمال!"

23 أكتوبر 2025 . الساعة 16:59 بتوقيت القدس
سموتريتش عن التطبيع مع السعودية: "لا شكرا استمروا في ركوب الجمال!"
وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رفضه القاطع لأي اتفاق لتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية إذا كان يتضمّن إقامة دولة فلسطينية، مستخدماً عباراتٍ عنصرية ومهينة للعرب.

وقال سموتريتش خلال مؤتمر بعنوان "الهلاخاه في العصر التكنولوجي" الذي نظمه معهد "زوميت" وصحيفة مكور ريشون الإسرائيلية: السيادة هي نقطة الاختبار. إذا قالت لنا السعودية: تطبيع مقابل دولة فلسطينية، أيها الأصدقاء، لا شكراً. استمروا في ركوب الجمال في الصحراء السعودية".

وأضاف الوزير اليميني المتطرف: "سنواصل التقدّم في اقتصادنا ومجتمعنا ودولتنا، ونفعل الأشياء العظيمة التي نعرف كيف نقوم بها".

وتؤكد السعودية منذ سنوات تمسّكها بمبادرة السلام العربية التي تنصّ على عدم التطبيع مع إسرائيل إلا بعد التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

تصريحات سموتريتش تأتي في سياق التوتر المتصاعد بين اليمين الإسرائيلي المتشدد والإدارة الأميركية التي تسعى لتسويق اتفاق تطبيع واسع مع السعودية، يتضمّن –وفق تسريبات إعلامية– خطوات تدريجية نحو حلّ الدولتين.

 

