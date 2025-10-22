فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كنيست الاحتلال يصوِّت اليوم على مشروع "قانون ضم الضفة"

جندي "إسرائيلي" يفتخر باختطاف عائلة فلسطينية من غزَّة.. ماذا عن مصيرها؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

انتهاك جثامين الشهداء بين القانون الدولي وصمت العدالة

المكتب الحكومي يُطالب الهيئات الدولية بملاحقة مرتكبي المجازر بغزَّة ومحاسبتهم

"الأونروا": التدمير والتهجير القسري مستمران في الضفة الغربية

نتنياهو يُقيل مستشاره للأمن القومي تساحي هنغبي.. وسارة تُعلِّق: لا يمدح "بيبي" بشكلٍ كافٍ

اعتقال طبيبة في بريطانيا بسبب تعليق على "7 أكتوبر"

الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الجرح الخامس والأربعون: مناقشة أبحاث التخرج في الخيمة

كنيست الاحتلال يصوِّت اليوم على مشروع "قانون ضم الضفة"

22 أكتوبر 2025 . الساعة 12:12 بتوقيت القدس
...
الكنيست الإسرائيلي

أفادت هيئة البث العبرية بوجود توقعات بتصويت الكنيست، اليوم الأربعاء، بالمناقشة التمهيدية على مشروع قانون ضم الضفة الغربية المحتلة.

وتطلق "إسرائيل" على هذا القانون "فرض السيادة على الضفة الغربية".

ويدفع العديد من أعضاء حكومة الاحتلال باتجاه فرض السيادة على الضفة، ما يحول في المحصلة دون قيام الدولة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، قالت إذاعة الاحتلال، إن حكومة الاحتلال تخشى أن يؤدي تمرير قانون تعزيز احتلال الضفة إلى إشعال أزمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكان الكنيست أيّد في 23 يوليو/تموز الماضي مقترحا يقضي بضم الضفة الغربية، بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120.

وفي وقت سابق من اليوم، شدد مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالضفة على أن التدمير والتهجير القسري مستمران في المناطق الشمالية.

وأضاف أن إخلاء مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس وعنف المستوطنين دفعا الفلسطينيين إلى النزوح.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #ضم الضفة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة