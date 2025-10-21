حماس: تحقيق "ما خفي أعظم" يكشف فظائع الاحتلال بحق الأبرياء

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" علي بركة، أنّ ما تضمّنه تحقيق برنامج "ما خفي أعظم" الذي بثّته قناة الجزيرة، من معلوماتٍ موثقة حول الضباط والجنود المتورطين في جريمة قتل الطفلة هند رجب وعائلتها، من قبل جيش الاحتلال الصهيوني الفاشي، يفضح حجم الفظائع التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الأبرياء العزّل في قطاع غزة.

وشدد بركة اليوم الثلاثاء، على أن التحقيق أظهر بوضوح طبيعة الجرائم الوحشية التي نفّذت بتعليمات مباشرة من قادة هذا الكيان، ضمن سياسة معلنة للإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وقال إن "هذه الجريمة البشعة تُعدّ نموذجًا صارخًا للجرائم التي ارتُكبت بحق المدنيين الفلسطينيين خلال العدوان على قطاع غزة، ما يستوجب تحركًا عاجلًا من كافة الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية، لجلب مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة، ومحاسبتهم على ما اقترفوه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني".

ودعا القيادي في الحركة الدول التي يحمل جنود الاحتلال الإرهابيون المتورطون في هذه الجرائم جنسيتها، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في توقيفهم ومحاسبتهم، كما نطالب الشخصيات الحقوقية، والمؤسسات القانونية، والمنظمات الإنسانية، بالتحرك العاجل لرفع دعاوى جنائية في المحاكم الدولية والوطنية ضد هؤلاء المجرمين.

وطالب محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في ضوء هذه الحقائق الدامغة، بالتحرك الجاد والفوري، لمحاسبة هذا الكيان الغاصب وقادته على الجرائم الفظيعة التي ارتكبوها بحق شعبنا في قطاع غزة، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية.