وثيقة مسرَّبة تكشف تورط 30 ألف عسكري إسرائيلي في حرب غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف تحقيق بثّته قناة الجزيرة القطرية، مساء الاثنين، ضمن برنامجها الاستقصائي "ما خفي أعظم" الذي يقدمه الصحفي تامر المسحال، عن وثيقة مسرّبة تضم أسماء 30 ألف عسكري إسرائيلي من الطيارين والعسكريين والفنيين في سلاح الجو الإسرائيلي، شاركوا في الحرب على قطاع غزة.

وقد عرض البرنامج، الذي يقدّمه الصحفي تامر المسحال، أسماء ورتب وعناوين هؤلاء العسكريين، مؤكّدًا انخراطهم المباشر في الهجمات التي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.

وتناول التحقيق بشكل خاص جريمة قتل الطفلة هند رجب (5 سنوات)، التي قُتلت مع ستة من أفراد عائلتها والمسعفين الذين حاولوا إنقاذها في حي تل الهوى بمدينة غزة في كانون الثاني/يناير 2024. وكشف التقرير أن الوحدة المسؤولة عن الجريمة تُعرف باسم "إمبراطورية مصاصي الدماء"، وتتبع اللواء المدرع 401 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة الضابط شون جلاس، الذي أصدر أوامر إطلاق النار على المركبة التي كانت تقل الطفلة وعائلتها.

ورصد البرنامج تحركات عدد من القادة الميدانيين في جيش الاحتلال، من بينهم بني أهارون والكولونيل دانييل قائد الكتيبة 22، إضافة إلى عشرات الجنود الذين تم تحديد هوياتهم عبر صور الأقمار الصناعية والمقاطع الصوتية والمعلومات الميدانية المسربة. ومن أبرز هؤلاء إيتاي شوكر كوف، الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأرجنتينية، وشارك في العملية المذكورة، إلى جانب شيمون زوكرمان من سلاح الهندسة، والمتورط في تفجير أحياء سكنية في بلدة خزاعة شرق خان يونس، ويحمل الجنسية الألمانية.

وفي السياق ذاته، أعلنت مؤسسة هند رجب عن رفع دعوى قضائية في ألمانيا ضد زوكرمان، مؤكدة أنها ستستخدم البيانات الواردة في الوثيقة لتقديم دعاوى إضافية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الضباط المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية في غزة. واعتبرت المديرة القانونية للمؤسسة، ناتاشا بروك، أن هذا التحقيق يمثّل "خطوة مهمة في تحديد تسلسل القيادة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين".

وأشار التحقيق إلى أن السلطات الإسرائيلية بدأت سرًا بتهريب عدد من الجنود من العواصم الأوروبية خوفًا من توقيفهم بموجب أوامر قضائية دولية، في مؤشر على تصاعد الضغوط القانونية ضد المسؤولين العسكريين الإسرائيليين.













