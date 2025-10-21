فلسطين أون لاين

وزارة الصحة بغزة تتسلَّم جثامين 15 شهيدًا أفرج عنهم الاحتلال

21 أكتوبر 2025 . الساعة 12:23 بتوقيت القدس
جثمان شهيد تعرض للتعذيب الشديد من قبل الاحتلال

وصل جثامين 15 شهيدًا ضمن الدفعة السادسة من جثامين الأسرى الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم قوات الاحتلال في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ووصلت الجثامين عبر سيارات الصليب الأحمر ضمن الدفعة السادسة التي ينقلها إلى وزارة الصحة في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الجثامين التي استلمتها طواقمها من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحمل دلائل واضحة على التعذيب والتنكيل والإعدام الميداني.

كما أشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى أن العديد من الجثامين تحمل آثار تقييد للأيدي وعصب للعيون، ما يؤكد تعرض أصحابها لانتهاكات جسيمة قبل استشهادهم.

والجمعة، قالت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، إن الاحتلال يواصل احتجاز 735 جثمانا فلسطينيا، بينهم 67 طفلا، من بينهم 256 جثمانا في مقابر الأرقام.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #جثامين الشهداء الفلسطينيين

