كتائب أبو علي مصطفى تسلم جثة أسير "إسرائيلي" في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم، تسليم جثة أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تنفيذاً لبنود اتفاق غزة.

وقالت كتائب أبو علي مصطفى في تصريح مقتضب، إن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية، وضمن الالتزام بما تم التوافق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

يشار إلى أنه تم تسليم حتى الآن 13 جثمانًا من أسرى الاحتلال، ويتبقى 15 جثمانًا مفقودًا داخل قطاع غزة، فيما عمليات البحث ما زالت مستمرة في أكثر من منطقة بالتنسيق مع الصليب الأحمر.