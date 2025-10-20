فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كتائب أبو علي مصطفى تسلم جثة أسير "إسرائيلي" في غزة

ما دلالات الخطِّ الأصفر الَّذي رسمه جيش الاحتلال داخل غزَّة؟

الاتحاد الأوروبي: فرض عقوبات ضد "إسرائيل" لا يزال على الطاولة

حماس: الاحتلال لديه سياسة ثابتة في خرق اتِّفاق وقف إطلاق النَّار

استشهاد أسير مسنّ من غزَّة في سجون الاحتلال

علام شبير.. نجم الملاعب الذي خسر ساقيه لكنه رفض خسارة حلمه

مزارعو غزَّة يطلقون نداء استغاثة لإنقاذ الزِّراعة والأمن الغذائيِّ

مصادر تكشف مستجدَّات مفاوضات المرحلة الثَّانية من "اتِّفاق غزَّة"

غزة تحت الركام.. مدينةٌ بلا مأوى ولا ماء

كتائب القسَّام تعتزم تسليم جثَّة أسير "إسرائيليّ" اليوم

كتائب أبو علي مصطفى تسلم جثة أسير "إسرائيلي" في غزة

20 أكتوبر 2025 . الساعة 21:05 بتوقيت القدس
...
كتائب أبو علي مصطفى تسلم جثة أسير "إسرائيلي" في غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم، تسليم جثة أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تنفيذاً لبنود اتفاق غزة.

وقالت كتائب أبو علي مصطفى في تصريح مقتضب، إن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية، وضمن الالتزام بما تم التوافق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

يشار إلى أنه تم تسليم حتى الآن 13 جثمانًا من أسرى الاحتلال، ويتبقى 15 جثمانًا مفقودًا داخل قطاع غزة، فيما عمليات البحث ما زالت مستمرة في أكثر من منطقة بالتنسيق مع الصليب الأحمر.

#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة