بلدية غزة تحذِّر من مخاطر ارتفاع منسوب المياه في بركة "الشيخ رضوان"

ألحقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" أضراراً جسيمة ببركة تجميع مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان، خلال توغلها في المنطقة أثناء حرب الإبادة.

وحذّرت بلدية غزة من أن عدم تفريغ البركة من المياه المتجمعة بداخلها حالياً قد يؤدي إلى مخاطر كبيرة في ظل اقتراب موسم تساقط الأمطار.

وأوضحت البلدية أن ارتفاع منسوب المياه في البركة ناجم عن تسرب مياه الصرف الصحي إليها، نتيجة تدمير منظومة الصرف الصحي في مناطق مختلفة من المدينة، بما في ذلك محطات ضخ مياه الصرف الصحي والخطوط الناقلة إلى محطة المعالجة في حي الشيخ عجلين.

وبيّنت البلدية أن خط تصريف البركة الذي يربطها بالبحر قد تعرّض لأضرار بالغة، فيما تضررت مضخات تفريغ بركة الشيخ رضوان بشكل كبير، إضافةً إلى مولدات الكهرباء المشغّلة لها، ما تسبب بتوقف عملية التصريف بشكل كامل، الأمر الذي ينذر بارتفاع إضافي في منسوب المياه مع بدء موسم تساقط الأمطار. كما أن تدمير الاحتلال لسور البركة يشكّل خطراً مباشراً على حياة الأطفال في المنطقة المحيطة.

وأدى تجمع مياه الصرف الصحي المتدفقة إلى البركة إلى تفاقم الكارثة الصحية والبيئية في المنطقة، وانتشار الحشرات الضارة والروائح الكريهة، فضلاً عن خطورة تسرّب هذه المياه إلى الخزان الجوفي وتلويثه نتيجة استمرار تدفقها إلى البركة.

وناشدت بلدية غزة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية سرعة التدخل والمساعدة في إعادة تشغيل منظومة الصرف الصحي ومعالجة المياه بشكلٍ سليم من خلال ضخّها إلى محطات المعالجة ووقف تدفّقها إلى برك تجميع مياه الأمطار، إلى جانب دعم جهود إعادة إعمار وصيانة محطات الصرف الصحي والخطوط الناقلة المتضرّرة بفعل العدوان، وتوفير الاحتياجات اللازمة من مواسير ومولدات ومضخّات لإصلاح خط تصريف البركة ومرافقها، درءاً لمخاطر طفحها مع اقتراب موسم تساقط الأمطار.

المصدر / فلسطين اون لاين