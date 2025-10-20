فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أبو سلمية: استمرار إغلاق المعابر يهدد حياة آلاف المرضى في غزَّة

إسحاق بريك: "إسرائيل" تعيش مأزق "الأزمة المركبة" وعلينا الاعتراف أننا خسرنا الحرب في غزَّة

منتخب المغرب يتوج بلقب كأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخه

"أمّك من اختارت".. ماذا وراء "الرَّد غير المسبوق" من متحدثة البيت الأبيض على سؤال صحفي؟

بينهم أسرى مُحرَّرون.. الاحتلال يعتقل مواطنين في الضفة والقدس

الاحتلال يستولي على 70 دونمًا من أراضي نابلس

أحمد نطط.. أسير فقد عائلته في المجزرة وذاكرته مثقلة بعذاب السجن والتجويع

الجرح الرابع والأربعون:  ساعة على شاطئ البحر

تنكيل الاحتلال بالمحررين.. شهادات دامية وملف مفتوح للمحاسبة الدولية

بين تسوية قسرية ومواجهة جديدة.. نتنياهو يواجه فراغ الحرب ومأزق البقاء

إسحاق بريك: "إسرائيل" تعيش مأزق "الأزمة المركبة" وعلينا الاعتراف أننا خسرنا الحرب في غزَّة

20 أكتوبر 2025 . الساعة 10:36 بتوقيت القدس
...
اللواء يتسحاق بريك -المُلقَّب بنبيِّ الغضب لدى الاحتلال-

أكد اللواء إسحاق بريك -المُلقَّب بنبيِّ الغضب لدى الاحتلال-، أنّ "إسرائيل" فشلت في تحقيق أهدافها بعد عامين من الحرب على غزة.

وقال بريك في تصريحات صحفية عبر وسائل الإعلام العبري، إنَّ جيش الاحتلال يعاني من الإنهاك، ومكانة "إسرائيل" الدولية تشهد تراجعًا متسارعًا.

وأضاف، "إسرائيل تواجه اليوم أزمة مركبة تشمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، محذرًا في الوقت نفسه من تصاعد التهديدات الأمنية القادمة من لبنان وسوريا والضفة الغربية وحتى الأردن".

وانتقد بريك ما وصفه بـ"التفكير الأمني الزائف" الذي يهيمن على القيادة "الإسرائيلية" الحالية، داعيًا إلى تبنّي إستراتيجية سياسية شاملة تضع حدًا لحالة الاستنزاف المستمرة.

ووصف اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه "الفرصة الأخيرة لتحقيق الاستقرار"، محذرًا من أن فشله قد يؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية واسعة.

وختم بالقول إن قوة "إسرائيل" لا تُقاس بحجم ردودها العسكرية، بل بقدرتها على استثمار الفرص السياسية وإنهاء الصراعات بطرق استراتيجية بعيدة المدى.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة