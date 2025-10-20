إسحاق بريك: "إسرائيل" تعيش مأزق "الأزمة المركبة" وعلينا الاعتراف أننا خسرنا الحرب في غزَّة

أكد اللواء إسحاق بريك -المُلقَّب بنبيِّ الغضب لدى الاحتلال-، أنّ "إسرائيل" فشلت في تحقيق أهدافها بعد عامين من الحرب على غزة.

وقال بريك في تصريحات صحفية عبر وسائل الإعلام العبري، إنَّ جيش الاحتلال يعاني من الإنهاك، ومكانة "إسرائيل" الدولية تشهد تراجعًا متسارعًا.

وأضاف، "إسرائيل تواجه اليوم أزمة مركبة تشمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، محذرًا في الوقت نفسه من تصاعد التهديدات الأمنية القادمة من لبنان وسوريا والضفة الغربية وحتى الأردن".

وانتقد بريك ما وصفه بـ"التفكير الأمني الزائف" الذي يهيمن على القيادة "الإسرائيلية" الحالية، داعيًا إلى تبنّي إستراتيجية سياسية شاملة تضع حدًا لحالة الاستنزاف المستمرة.

ووصف اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه "الفرصة الأخيرة لتحقيق الاستقرار"، محذرًا من أن فشله قد يؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية واسعة.

وختم بالقول إن قوة "إسرائيل" لا تُقاس بحجم ردودها العسكرية، بل بقدرتها على استثمار الفرص السياسية وإنهاء الصراعات بطرق استراتيجية بعيدة المدى.



