"الأونروا" تحذِّر من تداعيات خطيرة لإغلاق المعابر وعودة شبح المجاعة في غزَّة

حذر المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، من أن إغلاق المعابر سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على مختلف القطاعات في غزة، لا سيما القطاع الطبي.

وأعرب أبو حسنة في تصريحات صحفية عن مخاوف الوكالة من عودة حالة المجاعة في القطاع بعد قرار "إسرائيل" وقف إدخال المساعدات الإنسانية.

وفي تصريحات سابقة، أكد أبو حسنة، أن "إسرائيل" لم تسمح للأونروا بإدخال المساعدات المطلوب في الخارج للقطاع، مشيرا إلى أن هناك مناقشات مع الأمم المتحدة لإدخال المساعدات.

وقال أبو حسنة، إن الأونروا لديها خطة متكاملة لمواجهة الوضع الإنساني في غزة بعد الأضرار التي خلفتها العمليات العسكرية الأخيرة، وعلى أتم الاستعداد لبدء عملية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة فور السماح بإدخالها.

وأضاف المستشار الإعلامي للأونروا، أن الوكالة الأممية لديها الكوادر والخبرة والخطة اللازمة لضمان وصول الدعم إلى المحتاجين بشكل فعال وسريع، ومستعدة للعمل فور السماح بالدخول، لضمان تقديم المساعدات الضرورية لسكان غزة.

وأوضح أبوحسنة، أن الاونروا لديها 6 الاف شاحنة تكفي مواد غذائية لقطاع غزة لمدة 3 شهور ولدينا مئات الآلاف من الخيام والأغطية تنتظر على أبواب القطاع ، لمواجهة المجاعة.

وأمس الأحد، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع فتح معبر رفح حتى إشعار آخر، يُعدّ خرقًا فاضحًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وتنكرًا للالتزامات التي تعهّد بها أمام الوسطاء والجهات الضامنة.

وطالبت "حماس" الوسطاء والجهات الضامنة للاتفاق بالتحرّك العاجل للضغط على الاحتلال لفتح معبر رفح فورًا، وإلزامه بكافة بنود الاتفاق، ووقف جرائمه المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة.

