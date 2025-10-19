فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

سلطات الاحتلال تؤكد هوية جثمان أسير إسرائيلي وتواصل التعرف على آخر

خبير أميركي: العدوان الإسرائيلي على قطر جعل نتنياهو خاسر في نظر ترامب

الجيش يطلق مناورة عسكرية على الحدود الشمالية.. "هل يفهم الجيش عقل حزب الله؟"

دعوة المؤسسات الدولية إلى إنقاذ العمال الفلسطينيين ومنح قضيتهم أولوية عاجلة

حماس تتهم نتنياهو بافتعال الذرائع للهروب من التزامات اتفاق وقف النار

الاحتلال يهدم بركسين ومستوطنوه يهاجمون تجمعاً بدويا بالقدس

متظاهرون يابانيون يرتدون زي القسام دعماً للمقاومة في غزة

الاحتلال يزعم مهاجمة المقاومة للجيش في رفح ويشن غارات عنيفة على المدينة

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم العين غربي نابلس

أبو شاويش.. أسير محرر يتفاجأ باستشهاد أسرته خلال حرب الإبادة على غزة

سلطات الاحتلال تؤكد هوية جثمان أسير إسرائيلي وتواصل التعرف على آخر

19 أكتوبر 2025 . الساعة 14:05 بتوقيت القدس
...
جيش الاحتلال تسلم جثامين 13 أسيراً إسرائيليا من أصل 28
ترجمة عبد الله الزطمة

أعلنت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، تحديد هوية إحدى جثتين لأسيرين إسرائيليين تسلمتهما من حركة "حماس" عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما بينما تواصل التعرف على هوية الجثة الأخرى.

وقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، إنه تم التعرف رسميًا على جثمان الأسير رونين إنجل، الذي تم تسليم جثته الليلة الماضية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وذكر موقع صحيفة "معاريف"، أن معهد الطب الشرعي في أبو كبير، أتم بالتعاون مع شرطة الاحتلال والحاخامية العسكرية، إجراءات تحديد الهوية.

وبين أن جيش الاحتلال أبلغ عائلة إنجل بإعادة جثمان ابنهم الذي كان قد أُسر في عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من كيبوتس نير عوز.

كان إنجل، البالغ من العمر 54 عامًا، قد تأكدت وفاته في يناير 2024، بعد أسابيع من اختفائه. وخلال الهجوم، أيضًا أُسرت زوجته كارينا وابنتيه ميكا ويوفال، واللواتي أُفرج عنهن في نوفمبر 2023 ضمن اتفاقية تبادل سابقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأسرى الإسرائيليين #صفقة طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة