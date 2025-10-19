سلطات الاحتلال تؤكد هوية جثمان أسير إسرائيلي وتواصل التعرف على آخر

ترجمة عبد الله الزطمة

أعلنت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، تحديد هوية إحدى جثتين لأسيرين إسرائيليين تسلمتهما من حركة "حماس" عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما بينما تواصل التعرف على هوية الجثة الأخرى.

وقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، إنه تم التعرف رسميًا على جثمان الأسير رونين إنجل، الذي تم تسليم جثته الليلة الماضية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وذكر موقع صحيفة "معاريف"، أن معهد الطب الشرعي في أبو كبير، أتم بالتعاون مع شرطة الاحتلال والحاخامية العسكرية، إجراءات تحديد الهوية.

وبين أن جيش الاحتلال أبلغ عائلة إنجل بإعادة جثمان ابنهم الذي كان قد أُسر في عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من كيبوتس نير عوز.

كان إنجل، البالغ من العمر 54 عامًا، قد تأكدت وفاته في يناير 2024، بعد أسابيع من اختفائه. وخلال الهجوم، أيضًا أُسرت زوجته كارينا وابنتيه ميكا ويوفال، واللواتي أُفرج عنهن في نوفمبر 2023 ضمن اتفاقية تبادل سابقة.

المصدر / فلسطين أون لاين