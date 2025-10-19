حماس تدعو الوسطاء إلى إلزام الاحتلال بفتح معبر رفح

فلسطين أون لاين

19 أكتوبر 2025 . الساعة 08:45 بتوقيت القدس
إعادة فتح معبر رفح يعد أحد بنود اتفاق وقف حرب الإبادة على غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع فتح معبر رفح حتى إشعار آخر، يُعدّ خرقًا فاضحًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وتنكرًا للالتزامات التي تعهّد بها أمام الوسطاء والجهات الضامنة.

وأضافت الحركة في بيان صحفي، مساء أمس السبت، أن استمرار إغلاق معبر رفح، ومنع خروج الجرحى والمرضى وحركة المواطنين في الاتجاهين، ومنع إدخال المعدات الخاصة اللازمة في عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض، ومنع دخول التجهيزات والفرق المختصة بفحص الجثث والتأكد من هويتها، سيؤدّي إلى تأخير عمليات انتشال وتسليم الجثث.

وبلغت اختراقات الاحتلال وتجاوزاته واعتداءات حتى الآن، أكثر من 47 خرقًا موثقًا خلّفت 38 شهيدًا و143 مصابًا، وفق البيان.

وأكدت الحركة، أن استمرار الاحتلال في ارتكاب هذه التجاوزات "يثبت مجددًا نواياه العدوانية ومواصلة سياسة الحصار بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، إذ يواصل مجرم الحرب نتنياهو اختلاق الذرائع الواهية لتعطيل الاتفاق والتنصّل من التزاماته".

وطالبت "حماس" الوسطاء والجهات الضامنة للاتفاق بالتحرّك العاجل للضغط على الاحتلال لفتح معبر رفح فورًا، وإلزامه بكافة بنود الاتفاق، ووقف جرائمه المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة.

