شهيد في غارة إسرائيلية على بلدة دير كيفا جنوب لبنان

استشهد شخص، اليوم السبت، في غارة جوية شنها جيش الاحتلال على بلدة دير كيفا في قضاء صور جنوبي لبنان، في ظل تواصل الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع حزب الله منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية سقوط شهيد في الغارة التي استهدفت جرافة كانت تعمل على طريق كفردونين – دير كيفا.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخين باتجاه الجرافة، ما أدى إلى استشهاد سائقها وتدميرها بالكامل.

ويواصل جيش الاحتلال هجماته على الأراضي اللبنانية بشكل شبه يومي، موقعا شهداء وجرحى في العديد من البلدات شرقي وجنوبي لبنان، مدعيا أن هذه الهجمات تستهدف مواقع وعناصر لحزب الله لمنع محاولات إعادة تأهيله.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شن جيش الاحتلال عدوانا على لبنان تحول في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة أسفرت عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله والاحتلال، فإن الأخير خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.

وفي تحد للاتفاق تواصل (إسرائيل) احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

المصدر / فلسطين أون لاين