وزارة الصحة بغزة تتسلَّم جثامين 15 شهيدًا أفرج عنهم الاحتلال

سلّمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دفعة جديدة من جثامين الأسرى الفلسطينيين إلى وزارة الصحة بغزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، إنَّ الصليب الأحمر سلَّم وزارة الصحة بغزة 15 جثماناً أفرج عنهم الاحتلال "الإسرائيلي"، ضمن صفقة وقف إطلاق النار.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنَّ بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب للأعين.

وذكرت أنه تم التعرف حتى اللحظة على هوية 7 شهداء من قبل ذويهم، من خلال رابط الاستدلال الذي تم نشره والمرفق أدناه.

وتسلمت وزارة الصحة يوم الأربعاء، 45 جثمانا لفلسطينيين أفرجت عنهم "إسرائيل" عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما تسلمت يوم الثلاثاء 45 جثمانًا، ليرتفع إجمالي الجثامين الذين سلمهم الصليب الأحمر لقطاع غزة 135 جثمانًا خلال أربعة أيام.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الجثامين التي استلمتها طواقمها من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحمل دلائل واضحة على التعذيب والتنكيل والإعدام الميداني.

كما أشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى أن العديد من الجثامين تحمل آثار تقييد للأيدي وعصب للعيون، ما يؤكد تعرض أصحابها لانتهاكات جسيمة قبل استشهادهم.

والجمعة، قالت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، إن الاحتلال يواصل احتجاز 735 جثمانا فلسطينيا، بينهم 67 طفلا، من بينهم 256 جثمانا في مقابر الأرقام.

ومقابر الأرقام مدافن بسيطة محاطة بحجارة دون شواهد، ومثبّت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقما بدون اسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية "الإسرائيلية".

المصدر / فلسطين أون لاين